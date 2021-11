Corona: Lockdown für Ungeimpfte soll kommen!

Die Weihnachtsmärkte in Sachsen stehen auf der Kippe und viele Bundesländer führen die 2G-Regel ein. Nun will auch Bayern hart durchgreifen: Ministerpräsident Markus Söder hat einen Lockdown für Ungeimpfte angedroht.

Die Infektionszahlen explodieren regelrecht! Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat mehr als 50.000 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet – das ist der Höchststand seit Beginn der Corona-Pandemie. Um die Lage wieder in den Griff zu bekommen, erlassen immer mehr Bundesländer nun strengere Regeln.

Sachsen ist vorgeprescht und hat die 2G-Regel im gesamten Bundesland eingeführt. Dort droht zudem eine Absage der Weihnachtsmärkte. Nun wurde auch bekannt: Auch in Berlin soll ab dem kommenden Montag die 2G-Regel gelten. Nur noch Geimpfte und Genesene dürfen dann beispielsweise Restaurants besuchen – ein normaler Test reicht dann nicht mehr aus. Nun greift auch Bayern hart durch und will einen Lockdown für Ungeimpfte einführen.

Bayern will hart durchgreifen

„Wir werden das unserem Koalitionspartner vorschlagen. 2G wo es möglich ist“, kündigte Ministerpräsident Markus Söder laut der Bild-Zeitung an. „Wir haben ein exponentielles Wachstum. Die Krankenhäuser sind voll. Sie sind maximal am Limit und emotional extrem gefordert“, so der Ministerpräsident. Zudem erklärt der CSU-Politiker weiter: „Wir brauchen eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen.“

Im Gegensatz zu Sachsen steht in Bayern jedoch nicht zur Debatte, die Weihnachtsmärkte abzusagen – diese sollen trotz der steigenden Infektionszahlen stattfinden, aber es gelten strenge Hygiene-Maßnahmen. „Das Mindeste ist aber Maskenpflicht“, forderte der Ministerpräsident. Wie es genau mit den Weihnachtsmärkten im Freistaat aussehen soll, wird nächste Woche entschieden. Markus Söder hält es außerdem für sinnvoll, dass die sogenannten Booster-Impfungen schon nach 5 Monaten erfolgen sollen. Hintergrund für die Maßnahmen in den Bundesländern sind die extrem steigenden Infektionszahlen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete 50.196 Corona-Neuinfektionen an einem Tag – das waren so viele, wie noch nie! Und auch die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bundesweit mit 249,1 auf einem Rekord-Niveau. Schon gelesen? Corona: Komplett-Absage der Weihnachtsmärkte droht!