Corona: Lockdown bis zum März 2021?

Gerade erst wurden die Corona-Maßnahmen verlängert – zunächst gelten diese bis Weihnachten. Darauf vertsändigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs. Doch muss Deutschland die Regeln bis zum März 2021 durchstehen?

Der Corona-Gipfel zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs dauerte mehr als 7 Stunden. Die Politiker einigten sich auf strengere Kontaktbeschränkungen. Demnach bleiben auch weiterhin die Gastronomie sowie alle Freizeiteinrichtungen zu. Für den Einzelhandel gelten strengere Regeln und in stark betroffenen Regionen ist in Schulen auch Wechselunterricht möglich.

Wird der Lockdown bis März 2021 verlängert?

Zunächst gelten die Maßnahmen bis Weihnachten – über die Feiertage sollen in einigen Bundesländern die Maßnahmen etwas gelockert werden. Doch danach könnte der Lockdown weitergehen – und zwar noch mehrere Monate. “Vor uns liegen schwierige Wintermonate. Das geht bis März”, sagte Kanzleramtsminister Helge Braun in dem RTL-Magazin “Guten Morgen Deutschland”. “Aber diese Zurückhaltung, die wir alle an den Tag legen müssen, das wird uns auch den Januar, Februar und März begleiten und gegebenenfalls auch Beschränkungsmaßnahmen, wenn unser individuelles Verhalten nicht ausreicht”, so der Kanzleramtsminister weiter.

Trotz einiger Lockerungen über Weihnachten bleiben die Hotels und Restaurants auch über die Festtage dicht – für Verwandtenbesuche werde es keine Ausnahmen geben. “Wir haben überlegt, ob man die Hotels im Rahmen des Verwandtenbesuchs öffnen kann, damit das nicht auf der Couch zu Hause stattfindet. Aber wir sind zu der Überzeugung gekommen: Das kann man nicht kontrollieren. Und touristische Reisen dürfen auf keinen Fall stattfinden”, sagt er. Bei dem Corona-Gipfel wurde auch klar: Ende Dezember ist kein Lockdown-Ende in Sicht – auch Anfang 2021 müssen wir mit vielen Beschränkungen leben. In einigen Landkreisen gelten aufgrund hoher Infektionszahlen strengere Beschränkungen: In Hildburghausen (Thüringen) wurde ein harter Lockdown verhängt und in Passau (Bayern) gilt eine Ausgangssperre. In Berlin kommen derzeit mehrere Krankenhäuser an ihre Grenzen. Schon gelesen? Trotz Lockdown: Darum sinken die Corona-Zahlen nicht!