Corona: Kommt ein weiterer Lockdown?

Die Infektionszahlen sind in Deutschland zuletzt stark zurückgegangen. Doch die Delta-Variante breitet sich immer weiter aus und bereitet den Politikern große Sorgen. Kommt nun im Herbst der nächste Lockdown?

Die Restaurants haben wieder offen, man kann wieder shoppen gehen und auch Kinobesuche sind wieder möglich. Nachdem die Neuinfektionen stark zurückgegangen sind, gab es zahlreiche Lockerungen und wir können die Freiheit genießen. Zudem halten sich viele aufgrund der Jahreszeit im Freien auf – dort ist die Ansteckungsgefahr sehr gering. Doch was ist, wenn es wieder kälter wird und sich die Delta-Variante weiter verbreitet? Kommt dann möglicherweise ein neues Lockdown? Einige Politiker haben sich dazu jetzt zu Wort gemeldet!

Die vierte Welle könnte im Herbst kommen

Politiker sind sich sicher: Im Herbst werden die Infektionszahlen wohl wieder etwas steigen. Es wird aber wohl nicht nochmal zu Szenarien kommen wie bei der dritten Welle – zwar verbreitet sich die Delta-Variante immer mehr, aber gleichzeitig sind auch immer mehr Menschen gegen Covid-19 geimpft. Deshalb schließen Politiker einen Lockdown im Herbst grundsätzlich aus. „Wir werden keinen Lockdown mehr machen“, erklärt Karl Lauterbach in einem Interview mit n-tv. Der SPD-Gesundheitsexperte verspricht außerdem, dass keine Impfpflicht kommen soll. „Das wäre auch falsch, weil wir versprochen haben, dass wir keine Impfpflicht einführen“, sagt er.

Neuer Lockdown ist unwahrscheinlich

Nicht nur Karl Lauterbach, sondern auch andere Politiker halten einen weiteren Lockdown für sehr unwahrscheinlich. „Wir glauben nicht mehr an einen Lockdown“, sagt Bayerns Ministerpräsident bei einer Pressekonferenz. Zudem soll das Impfangebot weiter ausgeweitet werden. „Wir wollen breitflächige Vor-Ort-Angebote machen, damit dieser vermeintlich schwierige Weg zum Arzt oder ins Impfzentrum verkürzt wird und sozusagen Impfen to go oder auch Drive-in-Impfen möglich gemacht wird“, so der Politiker gegenüber dem Deutschlandfunk. Also auch, wenn die Infektionszahlen im Herbst ansteigen sollten – eine krasse vierte Welle wird es wohl aufgrund der Impfungen nicht mehr geben und auch ein Lockdown wird nicht mehr kommen. Schon gelesen? Corona: Das sind die Symptome bei der Delta-Variante!