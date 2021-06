Corona: Kommt das Ende der Maskenpflicht?

Seit der Corona-Pandemie begleitet uns die Maske durch den Alltag. Die Infektionszahlen sind zuletzt deutlich zurückgegangen und sind auf einem sehr niedrigen Niveau – kommt nun auch bald das Ende der Maskenpflicht?

Abstand halten oder die Maskenpflicht – seit der Corona-Pandemie gehört das zu unserem Alltag dazu. Die dritte Welle konnte gebrochen werden und es gibt mittlerweile viele Lockerungen – so haben beispielsweise Shoppingcenter oder auch die Gastronomie wieder geöffnet. Deutschland befindet sich auf den Weg zur Normalität – der Mund-Nasen-Schutz ist jedoch geblieben. Doch fällt nun bald auch die Maskenpflicht weg?

Politiker sprechen sich für Lockerungen aus

Die Neu-Infektionen sind seit Monaten erstmals wieder dreistellig und in einigen Landkreisen gibt es gar keine Corona-Fälle mehr. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält eine Lockerung der Maskenpflicht für möglich. „Was wir ja gelernt haben in den letzten Monaten ist, dass die Übertragung des Virus im Wesentlichen in den Innenräumen stattfindet“, sagte der Politiker der Saarbrücker Zeitung. Das gelte auch für die Spiele der Fußball-EM. „Vor den Restaurants und Kneipen ist das gemeinsam Schauen der Spiele möglich. […] Was nicht geht, ist ein Public Viewing, wo die Leute auf engem Raum zusammenstehen“, so Karl Lauterbach. Er kann sich also durchaus Lockerungen bei der Maskenpflicht vorstellen, aber die Abstandsregel soll bleiben.

Und auch Jens Spahn spricht sich für weitere Lockerungen aus. „Bei den fallenden Inzidenzen sollten wir gestuft vorgehen: In einem ersten Schritt kann die Maskenpflicht draußen grundsätzlich entfallen“, sagte der Gesundheitsminister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Als Empfehlung bleibt in jedem Fall eine einfache Regel: im Zweifel mit Maske – besonders beim Reisen und bei Treffen in Innenräumen. Mehr Sicherheit gibt es nur, wenn alle Anwesenden entweder geimpft oder regelmäßig getestet sind“, so Jens Spahn. In Kreisen mit sehr wenig Fällen und einer hohen Impfquote könnte die Maske bald der Vergangenheit angehören… Schon gelesen? Corona: Darum sind Infektionen trotz Impfung möglich