Seit 2020 hält uns die Corona-Krise in Atem. Das Virus hat sich auf der gesamten Welt verbreitet und Deutschland befindet sich mittlerweile in der dritten Welle. Doch kommt bald das Ende der Pandemie? Ein Experte macht zumindest Hoffnung.

Die Infektionszahlen sind in Deutschland und auch in anderen Ländern wieder extrem angestiegen. Aber in einigen Staaten sind diese auch zurückgegangen – vor allem, weil auch immer mehr Menschen geimpft sind. Allein in Großbritannien wurden rund die Hälfte aller Einwohner bereits geimpft und das Land kehrt deshalb langsam wieder zur Normalität zurück.

In Deutschland dagegen zeigt sich ein anderes Bild: Mit der Bundes-Notbremse wurden die Regeln nochmal deutlich verschärft. Im Vergleich zu anderen Ländern ging die Impf-Kampagne eher schleppend voran. Doch auch hier erhalten immer mehr Menschen die Spritze – können wir nun deshalb bald wieder zur Normalität zurückkehren oder wird uns das Coronavirus trotz Impfungen immer begleiten?

Ein Experte meldet sich zu Wort

Immer wieder wird behauptet, dass Corona für immer bleiben wird. „Endzeit-Szenarien, wonach die Corona-Pandemie nie aufhören werde, sind Unsinn“, erklärt Virologe Christian Drosten im NDR. Das Virus wird uns also nicht ein Leben lang begleiten. Denn je öfter man sich mit Corona infiziert, umso länger hält der vollständige Schleimhaut-Immunschutz – und das nicht über Monate, sondern Jahre. Zwar wird uns die Pandemie noch lange begleiten – doch die Impfungen geben Hoffnungen, dass wir in einigen Monaten zumindest wieder etwas zur Normalität zurückkehren können.

Ab Juni können sich auch Teenager impfen

Im Juni 2021 soll übrigens die Impfpriorisierung wegfallen. Das bedeutet: Es können sich dann nicht nur ältere Menschen, sondern auch Teenager impfen lassen. Bayern prescht da etwas vor und will diesen Weg schon im Mai einschlagen. „Wir wollen dann die Abschlussklassen impfen, insbesondere Abiturienten und berufliche Abschlussklassen“, sagte Ministerpräsident Markus Söder nach einer Kabinettssitzung. Geimpfte sollen demnach keinen negativen Corona-Test mehr vorlegen. Schon gelesen? Corona-Notbremse: Das ändert sich in Supermärkten & Geschäften!