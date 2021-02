Corona: Ist die dritte Welle schon da?

Die Infektionszahlen sind deutlich zurückgegangen und immer mehr werden die Forderungen nach Lockerungen laut. Doch nun spricht ausgerechnet Bundeskanzlerin Angela Merkel von einer dritten Welle in der Pandemie.

Seit dem 16. Dezember 2020 befindet sich Deutschland in einem harten Lockdown – dieser wurde immer wieder verlängert. Und tatsächlich hat er gewirkt: Die Infektionszahlen waren rund um den Jahreswechsel noch sehr hoch – mittlerweile sind diese mittlerweile deutlich zurückgegangen. Die sogenannte 7 Tage-Inzidenz liegt in vielen Landkreisen sogar bei unter 50.

Angela Merkel spricht von einer dritten Welle

Nun spricht Angela Merkel aber plötzlich von einer dritten Welle – aber was steckt wirklich dahinter? “Wir können die Tatsache nicht wegdefinieren, dass wir es jetzt mit einer dritten Welle zu tun haben”, soll die Bundeskanzlerin in der CDU-CSU-Fraktion laut RTL-Informationen gesagt haben. Hintergrund seien die Mutationen, welche sich ransant verbreiten könnten.

Angst vor Mutationen

Doch nicht nur Kanzlerin Angela Merkel, sondern auch andere Politiker sehen die Gefahr einer dritten Welle. “Wir sind noch nicht mitten in der dritten Infektionswelle, aber diese hat angefangen und lässt sich auch nicht mehr aufhalten”, sagt SPD-Gesundheitsexperte in einem Interview mit der Passauer Neuen Presse. “Ich glaube, dass wir die Inzidenzzahl von 35, wenn wir jetzt schon so früh in die dritte Welle kommen, an vielen Orten nicht mehr erreichen können”, so der Politiker weiter.

Lockerungen soll es dennoch geben

Dennoch soll es bald wieder zu Öffnungen kommen – wie diese genau aussehen, wird derzeit noch diskutiert. Bereits am 1. März öffnen beispielsweise Friseure – im Laufe des Monats könnte es dann zu weiteren Lockerungen kommen. Der Lockdown gilt derzeit bis zum 7. März 2021 – kurz davor treffen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten erneut zum Corona-Gipfel, um über weitere Maßnahmen zu beraten.