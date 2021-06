Corona: Indien-Variante kann taub machen!

Die indische Corona-Variante ist weltweit auf dem Vormarsch und erreicht immer mehr Länder. Laut Medienberichten kann die Mutation sogar zur Hörverlust führen.

Die Infektionszahlen in Deutschland oder auch anderen EU-Staaten gehen deutlich zurück. in einigen Ländern ist die Lage jedoch weiterhin dramatisch – so auch in Indien. Die Mutation aus dem Land hat sich in vielen anderen Staaten auch verbreitet und soll deutlich ansteckender sein. Die Variante kann jedoch noch ganz andere Nebenwirkungen haben – so kann diese beispielsweise taub machen, wie Experten jetzt meinen.

Indische Variante kann taub machen

Dass die Delta-Variante aus Indien leichter übertragbar ist, war bereits bekannt. Patienten, welche sich mit der Mutante infiziert hatten, wurden zunehmend Fälle von Gangrän und Taubheit bekannt, wie die Daily Mail berichtet. Durch eine länger anhaltende Durchblutungsstörung kann Gewebe bei Gangrän absterben.

Ganze Körperteile mussten amputiert werden

Einigen Patienten mussten ganze Körperteile amputiert werden, wie nun ein Arzt berichtet. „Wir vermuten, dass es an der neuen Virusvariante liegen könnte“, sagt Dr. Ganesh Manudhane aus Mumbai laut der Zeitung. Im Laufe der Pandemie sind immer mehr unschöne Nachwirkungen bei einigen Patienten aufgetaucht. „Wir brauchen mehr wissenschaftliche Untersuchungen, um analysieren zu können, ob diese neueren klinischen Entdeckungen mit B.1.617 in Verbindung stehen oder nicht“, meint der indische Arzt Dr. Abdul Ghafur laut der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Lage in Deutschland entspannt sich

Unterdessen hat sich die Lage in Deutschland deutlich entspannt. Die Infektionszahlen sind deutlich zurückgegangen – die Sieben-Tage-Inzidenz pendelt um die 20. Das ist der niedrigste Wert seit Monaten! Und es gibt auch immer mehr Lockerungen: So hat beinahe überall die Gastronomie mittlerweile geöffnet und auch Kultureinrichtungen können in vielen Bundesländern wieder öffnen. Doch auch in Deutschland gab es zuletzt einige Fälle der indischen Mutante. Schon gelesen? Nach Impfung: Kann man sich noch mit Corona infizieren?