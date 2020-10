Corona-Hotspot: Wird Berlin abgeriegelt?

Die Corona-Zahlen in Deutschland explodieren! Mehr als 7.000 Neuinfektionen wurden laut dem Robert-Koch-Institut (RKI9 registriert – und das innerhalb von 24 Stunden! Werden nun bald ganze Corona-Hotspots abgeriegelt?

Die Infektionszahlen sind in Deutschland stark angestiegen. Deshalb haben Bundeeskanzlerin Angela Merkel sowie die Ministerpräsidenten die Regeln noch einmal verschärft – dazu zählen unter anderem eine Sperrstunde in der Gastronomie, aber auch die Maskenpflicht sowie weitere Kontaktbeschärnkungen. Das geht dem Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI) wohl nicht weit genug: Lothar Wieler spricht sogar über eine Abrieglung von Corona-Hotspots! Das würde auch Berlin treffen, denn die Hauptstadt ist einer der größten Hotspots des Landes. Trauriger Spitzenreiter ist der Bezirk Neukölln: Hier gibt es 173,1 pro 100.000 Einwohner und ist damit der Spitzenreiter in Deutschland!

RKI-Präsident spricht über Abriegelung von Corona-Hotspots

“Vor neun Monaten habe ich in einem ähnlichen Interview gesagt, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Inzwischen kann ich mir vorstellen, dass solche Maßnahmen durchgeführt würden”, sagt Lothar Wieler in einem Interview mit dem TV-Sender Phoenix. Die steigenden Infektionszahlen sieht er vor allem bei der Mobiliät. “Ob die Politik sich dazu entscheiden wird, das wird man sehen”, so der RKI-Präsident.

Ein ähnliches Szenario gab es in Spanien

Und weiter: “Wenn wir nicht die Maßnahmen weiter verschärfen, werden die Maßnahmen weiter hoch gehen. Ich kann keine Prognose abgeben, wo sie hin gehen, aber sie werden sicher die 10.000 überschreiten.” Risikogebiete wie Berlin, Cottbus, Mainz, Bremen, München oder Köln könnten dann durch das Milität oder die Polizei abgeschottet werden. Das bedeutet: Keiner dürfte die Stadt dann verlassen! Ein ähnliches Szenario gab es in der spanischen Hauptstadt. Man müsse “verhindern, dass das hohe Infektionsniveau Madrids auf den Rest des Landes übergreift”, erklärte Gesundheitsminister Salvador Illa. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa sind die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen wieder stark angestiegen. Erst kürzlich hat die Bundesregierung nun auch Frankreich und die Niederlande zum Risikogebiet erklärt.