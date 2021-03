Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs kommen zum nächsten Corona-Gipfel zusammen und beraten über die nächsten Maßnahmen in der Pandemie. Schon vorab ist bereits durchgesickert: Der Lockdown soll verlängert werden – und zwar bis in den April hinein.

Die Infektionszahlen sind zuletzt deutlich angestiegen. Daher überrascht es wenig, dass es kaum oder gar keine Lockerungen geben soll. Das ganze Gegenteil ist der Fall: Bundeskanzlerin Angela Merkel will den Lockdown bis in den April hinein verlängern, wie mehrere Medien berichten. Ein konkretes Datum wurde dabei noch nicht genannt.

Sollte der Inzidenzwert von 100 überschritten werden, soll die “Notbremse” gezogen werden – und dieser Wert wird derzeit wieder vielerorts erreicht. Das bedeutet: Die Kontaktbeschränkungen werden wieder verschärft. Dann sind wieder nur Treffen mit EINER Person aus einem weiteren Hausstand erlaubt. Öffnungsschritte sieht der Entwurf nicht vor – Lockerungen wird es demnach wohl nicht geben.

Ist Urlaub in Deutschland bald möglich?

Immerhin: Urlaub könnte im eigenen Land bald möglich sein. “Das Konzept des ‘kontaktarmen Urlaubs’ kann für Bürgerinnen und Bürger des jeweils eigenen Landes unter Beachtung der geltenden Kontaktbeschränkungen, strengen Hygieneauflagen und der Umsetzung eines Testregimes ermöglicht werden”, heißt es laut der Bild-Zeitung in der Beschlussvorlage. Bei Beherbergungen oder Übernachten müssen jedoch strenge Hygiene-Maßnahmen gelten.

Quarantänepflicht über Urlaubsrückkehrer

Der Bund will außerdem eine Quarantänepflicht für Reiserückkehrer aus dem Ausland einführen. “Reisen, insbesondere Urlaubsreisen ins Ausland müssen daher unabhängig von Inzidenzen im Zielland mit einer epidemiologisch gebotenen Quarantäne und einer Testpflicht vor Rückreise und bei Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verbunden sein”, heißt es in der Beschlussvorlage. Schon gelesen? Mit diesen 8 Tipps schützt du dich im Urlaub vor Corona