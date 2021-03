Die Neuinfektionen steigen in Deutschland immer weiter an. Politiker warnen: Die dritte Welle könnte die schlimmste werden! Kommt jetzt nun der Mega-Lockdown mit Ausgangssperren in Deutschland?

Erst vor rund einer Woche fand der Corona-Gipfel zwischen Angela Merkel und den Ministerpräsidenten statt. Kurz danach ruderte die Kanzlerin zurück und hat bei der geplanten Oster-Ruhe einige Fehler eingeräumt. So blieb von dem Corona-Gipfel kaum etwas übrig – außer die Notbremse, welche bei einer Inzidenz von mehr als 100 pro 100.000 Einwohnern greifen soll, wo dann strenge Regeln gelten sollen.

Wie schlimm wird die dritte Welle?

Die dritte Welle könnte deshalb schlimmer werden, da sich immer mehr Menschen mit der britischen Variante anstecken – diese ist nicht nur deutlich ansteckender, sondern auch tödlicher. Die Situation könnte deshalb außer Kontrolle geraten – genau deshalb will Angela Merkel nun einen Mega-Lockdown. “Ich werde jetzt nicht 14 Tage lang tatenlos zusehen, wenn nichts passiert, was wirklich eine Trendumkehr verspricht”, sagte Angela Merkel in der ARD-Sendung “Anne Will”. Aufgrund der Lage kritisierte die Kanzlerin auch die Ministerpräsidenten für die geplanten Öffnungen – im Saarland sollte beispielsweise der Einzelhandel wieder öffnen.

Angela Merkel plädiert für strengere Regeln

Im Kanzleramt besteht die Sorge, dass die Pandemie mal wieder außer Kontrolle gerät – schließlich sind in jedem Bundesland die Regeln anders. "Wir müssen mit einer großen Ernsthaftigkeit jetzt die geeigneten Maßnahmen einsetzen. Und einige Bundesländer tun das, andere tun es noch nicht", sagte die Kanzlerin in dem TV-Talk. Immer wieder brachte sie auch die Änderung des Infektionsgesetzes ins Spiel – so hätte der Bund möglicherweise mehr Handlungsspielraum. "Bei Inzidenzen über 50 müssen auch mit Blick auf die Belastung des Gesundheitswesens umfassende Maßnahmen ergriffen werden, die geeignet sind, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Davon sehen wir im Augenblick nichts, daran muss gearbeitet werden", so die Kanzlerin. Angela Merkel plädiert für härtere Regeln wie beispielsweise Ausgangsbeschränkungen – sollten die Infektionszahlen weiter deutlich einsteigen, ist wohl ein komplett harter Lockdown nur eine Frage der Zeit.