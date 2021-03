Corona-Gipfel: Kommt jetzt die Ausgangssperre?

Der nächste Corona-Gipfel steht an! Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten beraten über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Lockerungen wird es nicht geben – sogar nächtliche Ausgangssperren sind im Gespräch.

Da die Fallzahlen gestiegen sind, soll der Lockdown verlängert werden – und zwar bis zum 18. April. Das geht aus der Beschlussvorlage hervor. Bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 100 soll die “Notbremse” greifen – die Inzidenz haben mittlerweile wieder mehrere Regionen in Deutschland erreicht. Damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, seien härtere Maßnahmen erforderlich – Lockerungen wird es daher vorerst nicht geben.

Das sind die Pläne von Angela Merkel

Wenn keine Schnelltests möglich sind, sollen Schulen und Kitas schließen. Diese sollen generell dicht machen, wenn die Inzidenz bei über 200 liegt. Auf nicht notwendige Reisen soll verzichtet werden. Möglich ist auch, dass eine Quarantänepflicht für Rückkehrer aus dem Ausland eingeführt wird. Im Gespräch sind zudem nächtliche Ausgangsbeschränkungen bei einer Inzidenz von über 100 – ab welcher Uhrzeit diese gelten sollen, ist noch ungewiss.

Kommen nächtliche Ausgangsbeschränkungen?

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält Ausgangsbeschränkungen für noch nicht zwingend notwendig. "Bisher ist es keinem Land gelungen, die viel schnellere Pandemie mit dieser Mutation in den Griff zu bekommen, ohne dass es Ausgangsbeschränkungen im Lockdown gegeben hätte", sagt der Politiker in der Bild-Zeitung. "Ausgangsbeschränkungen sind die Ultima Ratio, man muss versuchen, das zu verhindern", so Karl Lauterbach weiter. FDP-Chef Christian Lindner lehnt Ausgangsbeschränkungen grundsätzlich ab. "Ich halte Ausgangsbeschränkungen immer für unverhältnismäßig, für eine zu scharfe Freiheitseinschränkung. Wenn sich Angehörige eines Haushalts draußen an der frischen Luft bewegen, sehe ich keinen Grund, ihnen das zu untersagen", so der Politiker. Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten kommen am Montagnachmittag zum Corona-Gipfel zusammen – mit einem Statement dürfte gegen Abend zu rechnen sein.