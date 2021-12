Corona-Gipfel: Diese Maßnahmen sollen jetzt kommen!

Zwar ist die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland minimal wieder gesunken. Die Infektionszahlen sind in Deutschland aber weiter auf Rekordniveau! Deshalb findet an diesem Donnerstag der nächste Corona-Gipfel statt, welcher aufgrund der schwierigen Situation vorgezogen wurde. Nun ist auch durchgesickert, was beschlossen werden soll.

Noch-Kanzlerin Angela Merkel, Bald-Kanzler Olaf Scholz sowie die Ministerpräsidenten der Länder kommen an diesem Donnerstag zusammen, um über neue Maßnahmen zu beschließen. Laut der Beschlussvorlage ist nun bekannt, welche Maßnahmen jetzt kommen werden. Besonders Ungeimpfte müssen sich auf strenge Regeln einstellen.

Diese Regeln werden beschlossen

2G-Regel im Einzelhandel

Die 2G-Regel soll laut der Bild-Zeitung bundesweit im Einzelhandel eingeführt werden – egal, wie hoch die 7-Tage-Inzidenz in der jeweiligen Region ist. Das bedeutet: Ungeimpfte müssen draußen bleiben!

Strenge Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Ungeimpfte müssen sich laut der Beschlussvorlage auf strenge Kontaktbeschränkungen einstellen. Demnach sind nur noch Treffen aus zwei Haushalten erlaubt.Für Kinder unter 14 Jahren trifft die Regel nicht zu.

Bars und Clubs machen dicht

Party ist nicht mehr! Bars und Clubs müssen komplett schließen, da hier das Infektionsrisiko besonders groß ist. Die Maßnahme soll dann umgesetzt werden, wenn die 7-Tage-Inzidenz bei über 350 liegt. Besonders die Innenräume dürfen dann nicht mehr öffnen. Das Problem: Damit das möglich ist, müssten die Ampel-Parteien das Infektionsschutzgesetz ändern.

Maskenpflicht an Schulen

Und das für alle Klassen!

2G+-Regel bei Freizeiteinrichtungen möglich

Bei Freizeiteinrichtungen kann die 2G+-Regel umgesetzt werden. Das bedeutet: „Einrichtungen und Veranstaltungen der Kultur- und Freizeitgestaltung“ dürfen dann nur noch Geimpfte sowie Genesene betreten, welche sich zusätzlich testen lassen. Der jeweilige Test darf dann nicht älter als 24 Stunden sein.

Keine volle Auslastung bei Großevents

Großveranstaltungen werden deutlich kleiner! Bis 5.000 Menschen im Freien sind erlaubt und auch die Stadien bei Fußballspielen dürfen nicht mehr voll sein. Hierbei gilt eine Auslastung von 30 Prozent oder höchstens 10.000 Zuschauer.

Die Impfpflicht kommt

Mit einer Booster-Kampagne will die Bundesregierung bald verstärkt werben. Ein großes Thema ist nach wie vor die Impfpflicht – diese könnte bereits ab Februar 2022 in Deutschland kommen!