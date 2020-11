Das Coronavirus hat Europa weiter fest im Griff! Und auch in Deutschland sind die Infektionszahlen immer weiter angestiegen. Doch schon bald steht die Adventszeit an – in einer Pandemie wird diese anders ausfallen, als sonst. Nun greift das erste EU-Land durch und verbietet sogar Weihnachten mit der Großfamilie!

Seit dem 2. November befindet sich Deutschland in einem Teil-Lockdown – so hofft man, dass ein Weihnachtsfest überhaupt möglich ist. Zuletzt lagen die Infektionszahlen bei knapp 22.000, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte. Die Zahlen sind bisher also noch nicht zurückgegangen.

Italien verbietet Familienfeiern

Nicht nur in Deutschland, sondern auch im Rest von Europa sind die Infektionszahlen extrem gestiegen – so auch Italien. Dort greift man bereits zu drastischen Maßnahmen und will Weihnachten in der Großfamilie verbieten. Während der Feiertage dürfen sich Familien “nur im engsten Kreis treffen, Verwandte ersten Grads, Geschwister. Die meisten gegenwärtigen Anti-Covid-Maßnahmen sollen über die Weihnachtsfeiertage in Kraft bleiben”, teilte Vize-Gesundheitsministerin Sandra Zampa gegenüber der italienischen Tageszeitung La Stampa an.

Vize-Gesundheitsminister Pierpaolo Sileri spricht sich ebenfalls gegen große Feiern aus und will sogar das Familienessen verbieten. “Auch an Weihnachten müssen wir zwischenmenschliche Kontakte einschränken und vermeiden. Es gelten die gleichen Empfehlungen wie heute, Familienfestessen sollten nicht stattfinden”, erklärte der Politiker. Hintergrund sind nicht nur die ansteigenden Infektionszahlen an sich, sondern auch die zunehmenden Patienten auf der Intensivstation.

Kann man Weihnachten in Deutschland feiern?

Wie die Lage unterdessen in Deutschland ist, kann noch nicht beantwortet werden. Der “Lockdown light” gilt bis zum 30. November 2020, in der kommenden Woche treffen sich erneut Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs. Bisher hat der Lockdown noch keine Wirkung gezeigt – das dauert aber auch rund zwei Wochen. Erst danach könne man festtstellen, ob die Infektionszahlen tatsächlich zurückgegangen sind. Weihnachten in Deutschland wird wohl möglich sein – aber wenn, nur in einem sehr kleinen Kreis. Doch wie die Corona-Lage an den Feiertagen ist, kann derzeit noch keiner beantworten. Schon gelesen? Wegen Corona: 15 Millionen Nerze wurden getötet!