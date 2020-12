Die Infektionszahlen gehen einfach nicht runter – und das trotz Teil-Lockdown! Machen nun bald wieder alle Läden und Schulen dicht? Karl Lauterbach spricht nun erstmals über einen harten Lockdown nach Weihnachten.

Die Regeln werden in einigen Bundesländern immer weiter verschräft. Berlin hat die etwas lockeren Regeln über Weihnachten gekippt und in Bayern sowie Sachsen gelten Ausgangssperren sowie ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Die Infektionszahlen bekommt Deutschland derzeit kaum in den Griff – kommt deshalb nun bald ein harter Lockdown? Das fordert zumindest SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.

Bald wieder alle Läden und Schulen dicht?

“Der bisherige Lockdown hat zwar das exponentielle Wachstum gebremst, aber das ist nur ein halber Erfolg – vor allem, weil die Feiertage noch vor uns liegen”, sagte Karl Lauterbach dem Tagesspiegel. “Wir brauchen eine neue Ministerpräsidentenkonferenz schon in der kommenden Woche”, so der SPD-Politiker. Das Treffen müsse “deutschlandweit deutlich schärfere Beschränkungen beschließen, als wir sie momentan haben. Sonst haben wir Ende Januar noch einmal zusätzliche 25.000 Tote”, mahnt er. Kritisch sieht er aber vor allem auch Silvester. “Das ist ein typisches Alkoholfest, in der Pandemie wäre das unerträglich und könnte sogar eine dritte Welle einleiten”, so Karl Lauterbach.

Bayern ruft Katastrophenfall aus

Markus Söder hat unterdessen am Wochenende den Katastrophenfall für Bayern ausgerufen. Für das gesamte Bundesland gilt nun eine Ausgangsbeschränkung – wer das Haus verlässt, braucht einen wichtigen Grund. In Notspots gelten zusätzlich nächtliche Ausgangssperren. Zwischen dem 23. und 26. Dezember 2020 gelten jedoch Ausnahmen – für Silvester aber nicht. Es dürfen sich 5 Personen aus zwei Haushalten treffen – Kinder unter 14 Jahren sind dabei ausgenommen. In Hotspots soll es in den Schulen vor allem Wechselunterricht geben. "Wir müssen mehr tun. Wir müssen handeln. Wenn man überzeugt ist, dass man handeln muss, dann muss man es zum richtigen Zeitpunkt tun", sagte Ministerpräsident Markus Söder.