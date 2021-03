Zu Weihnachten und über den Jahreswechsel waren die Infektionszahlen extrem hoch. Doch nun warnt das Robert-Koch-Institut und rechnet sogar damit, dass die Fallzahlen zu Ostern höher sein könnten als über Weihnachten.

Die Infektionszahlen sind zuletzt deutlich zurückgegangen – bald soll es auch erste Lockerungen und Öffnungen geben. Der Lockdown wurde aber insgesamt verlängert. Doch immer mehr breitet sich die Virus-Variante aus Großbritannien in Deutschland aus, welche deutlich ansteckender ist. Die Verbreitung der Variante B.1.17 wächst exponentiell – die aktuellen Maßnahmen könnten das auch nicht verhindern.

Zu Ostern höhere Fallzahlen als zu Weihnachten?

Das Robert-Koch-Institut (RKI) geht deshalb davon aus, dass die Infektionszahlen deutlich ansteigen könnten. Die Fallzahlen könnten zu Ostern dann sogar höher liegen als zu Weihnachten. Die Sieben-Tage-Inzidenz könnte dann sogar bei 350 pro 100.000 Einwohner in der Osterwoche liegen. “Nach wie vor ist eine hohe Anzahl an Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten. Das RKI schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als sehr hoch ein”, schreibt das RKI in seinem Lagebericht. “7-Tage-Inzidenz und Fallzahlen steigen insgesamt im Bundesgebiet seit Mitte Februar 2021 tendenziell wieder an. Der 7-Tage-R-Wert liegt über 1. Es besteht durch das Auftreten verschiedener Virusvarianten ein erhöhtes Risiko einer erneuten stärkeren Zunahme der Fallzahlen”, heißt es darin weiter.

Sollten die Ansteckungen mit der britischen Virus weiterhin so steigen, ist laut dem RKI "mit Fallzahlen über dem Niveau von Weihnachten" zu rechnen. "Das ist besorgniserregend, weil die Variante B.1.1.7 nach bisherigen Erkenntnissen ansteckender ist und vermutlich etwas schwerere Krankheitsverläufe verursacht als andere Varianten", heißt es in dem Bericht des RKI. Während die B.1.1.7-Fälle deutlich steigen, gehen die Zahlen bei allen anderen Corona-Varianten eher zurück. Die Lage ist daher weiterhin angespannt…