Corona: Dieses Symptom deutet auf eine Infektion hin!

Grippe, Erkältung oder doch Corona? Die Nase läuft, der Hals kratzt und man hat Fieber – das sind typische Symptome einer Grippe, kann aber durchaus auch das Coronavirus sein. Doch woran erkennt man eigentlich, welche Infektion man wirklich hat?

Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er habe leichte “Erkältungssymptome”, wie der Politiker selbst sagt. In der kalten Jahreszeit tritt die Grippe besonders häufig auf. In diesem Jahr kommt die Corona-Pandemie aber noch dazu. Die Infektion anhand der Symptome zu erkennen, ist nicht gerade einfach. Denn diese gleichen einer klassischen Erkältung oder auch Grippe. Es gibt aber ein Indiz, welches für eine Covid-19-Erkrankung spricht.

Der Unterschied zwischen Grippe und Corona

Es gibt viele verschiedene Symptome, an welchen Covid-19-Patienten leiden können. Zwar sind diese einer Grippe ähnlich – einige Unterschiede gibt es aber doch. Eine aktuelle Studie vom University College in London hat nun aufgeschlüsselt, welche Beschwerden bei Corona am häufigsten vorkommen.

Brustschmerzen: 87,1 Prozent

Atembeschwerden: 85,3 Prozent

Kopfschmerzen: 84 Prozent

Muskelschmerzen: 83,5 Prozent

Schweißausbrüche: 76,2 Prozent

Bauchschmerzen: 74,6 Prozent

Husten: 72,7 Prozent

Fieber: 72,4 Prozent

72,4 Prozent Halsschmerzen: 69,6 Prozent

Dieses Symptom deutet auf Corona hin

Es gibt aber ein Symptom, welches bei einer Grippe oder Erkältung eher kaum auftritt – bei Corona aber dafür sehr häufig. Es handelt sich dabei um den Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinn. Wenn man die Beschwerden hat, ist es sehr wahrscheinlich, sich mit Covid-19 infiziert zu haben.

Tsypisch bei beiden Krankheiten sind jedoch Fieber, Halsschmerzen, Husten, Glieder- sowie Kopfschmerzen. Eine laufende Nase kommt bei Covid-19-Patienten hingegen seltener vor – in dem Fall handelt es sich wohl eher um eine Erkältung oder Grippe. Eine Erkältung läuft zudem sehr schleichend – zwar fühlt man sich schlapp, aber ist nicht komplett K.O. Treten einige Symptome jedoch schlagartig auf, handelt es sich eher um eine Grippe oder das Coronavirus. Schon gelesen? Coronavirus: 25-Jährige erzählt von ihrer Infektion