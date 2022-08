Corona: Diese Knallhart-Regeln gelten ab Herbst!

Die Corona-Regeln wurden in den vergangenen Monaten abgeschafft. Doch im Herbst will die Bundesregierung wieder durchgreifen. Und auch die Maskenpflicht kommt in einigen Bereichen wieder. KUKKSI fasst alle Details zusammen.

Die Bundesregierung erwartet eine neue Corona-Welle im Herbst. Deshalb sollen in der kälteren Jahreszeit wieder härtere Regeln gelten – auch die Maskenpflicht soll wiederkommen. Diese soll demnach in Flugzeugen und Fernzügen gelten. Kinder zwischen sechs und 14 Jahren sowie Personal sollen auch medizinische Masken tragen können. Eine Masken- und Testpflicht soll auch in Krankenhäusern gelten.

Die Maskenpflicht kommt wieder

Vom 1. Oktober 2022 bis zum 7. April 2023 sollen die Corona-Regeln gelten. „Mit diesem Instrumentarium können wir die absehbare Corona-Welle im Herbst bewältigen“, erklärte Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Die Länder können entscheiden, ob die Maskenpflicht für geimpfte Menschen in Innenräumen aufgehoben wird. Diese Regelung würde auch Genesene betreffen. In dem neu gefasste Infektionsschutzgesetz gibt es zwei Stufen der Maskenpflicht. In der ersten Stufe gibt es noch Ausnahmen von einer Maskenpflicht in Innenräumen. Wenn Deutschland jedoch von einer neuen Corona-Welle überrollt wird, gilt die Maskenpflicht ausnahmslos.

Vieles wird jedoch den Ländern überlassen – das bedeutet: In Deutschland könnte wieder ein Flickenteppich drohen. Die Bundesländer können Tests anordnen – etwa in Schulen und Kindertagesstätten. Einen Mindestabstand von 1,5 Metern im öffentlichen Raum sowie Personenobergrenzen für Veranstaltungen können die Länder ebenfalls anordnen. Für Kinder ab der fünften Klasse kann die Maske in Schulen ebenfalls zur Pflicht werden. Schon gelesen? Corona: Die Maskenpflicht soll wieder kommen!