Corona: Die Maskenpflicht soll wieder kommen!

Die Masken- und Testpflicht wurde in den vergangenen Monaten abgeschafft. Doch nun steht der Herbst bevor – das bedeutet: Die Inzidenzzahlen werden wahrscheinlich wieder deutlich ansteigen. Deshalb plädiert Gesundheitsminister Karl Lauterbach für eine Wiedereinführung der Maskenpflicht.

Karl Lauterbach ist vor die Presse getreten und hat seine Corona-Pläne für den Herbst vorgestellt. Der Gesundheitsminister will demnach die Masken- und Testpflicht wieder einführen. „Klargestellt ist, dass Maskenpflicht in Innenräumen bei einer angespannten Pandemielage die Regel sein soll“, erklärte der SPD-Politiker nach Beratungen von Bund und Ländern.

Maskenpflicht wieder in Innenräumen?

Derzeit gilt die Maskenpflicht beinahe nur noch im öffentlichen Nahverkehr oder medizinischen Einrichtungen. Beim Einkaufen wird beispielsweise keine Maske mehr benötigt. Auch andere Politiker sind für die erneute Einführung der Maskenpflicht – zumindest in Regionen, wo die Infektionszahlen sehr hoch sind. „Bei steigenden Corona-Zahlen oder aggressiveren Virusvarianten wäre eine Maskenpflicht in Innenräumen besser als Schließungen“, erklärt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Ausgenommen von den Pflichten sollten laut Karl Lauterbach alle Menschen sein, welche sich frisch geimpft sein – diese dürfte demnach nicht älter als drei Monate sein. Wer den Herbst also nicht mit Maske und Dauer-Testen verbringen will, müsste sich alle drei Monate impfen lassen. Dieser Vorschlag stößt auf Kritik. In anderen europäischen Ländern wurden beinahe alle Corona-Maßnahmen vor vielen Monaten gekippt und wird wohl auch so bleiben. Bundeskanzler Olaf Scholz steht jedoch nicht komplett hinter den Corona-Plänen von Karl Lauterbach. „Wenn es gut läuft, muss man ja viele dieser Handlungsmöglichkeiten auf Landesebene nicht nutzen“, sagte er. Schon gelesen? Corona: Drohen wieder Einschränkungen im Herbst?