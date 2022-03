Corona: Die Maskenpflicht fällt komplett weg!

Die Inzidenzen sind auf einem Rekordniveau. Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es noch nie so viele Infizierte wie derzeit. Und dennoch werden beinahe alle Maßnahmen gekippt – selbst die Maskenpflicht wird gekippt. KUKKSI verrät, was sich jetzt ändern wird.

Die Corona-Pandemie hält die Welt seit 202 in Atem – seitdem mussten wir uns an Masken oder auch Mindestabstand zu anderen Menschen gewöhnen. Obwohl die Infektionszahlen extrem hoch sind, werden beinahe alle Regeln gekippt und kehren wieder zur Normalität zurück. Selbst die Maskenpflicht wie im Einzelhandel wird es künftig nicht mehr geben.

Keine Maske mehr im Einzelhandel

Im Einzelhandel gilt künftig keine Maskenpflicht mehr. Diese könnten die Ketten jedoch per Hausrecht durchsetzen, aber die meisten Unternehmen wie beispielsweise C&A, Douglas, Woolworth, Deichmann, Ikea, Thalia, Mediamarkt, Saturn oder Ernsting’s Family wollen sich nach den Regeln der Politik richten und kündigen das Ende der Maske an. Das bedeutet: Künftig kann man die meisten Geschäfte ohne Mund-Nasen-Schutz betreten. Die Maskenpflicht gilt gesetzlich dann nur noch im Nah- und Fernverkehr, Arztpraxen oder in Altenheimen – also dort, wo gefährdete Personen anwesend sind.

Beinahe alle Corona-Maßnahmen fallen weg

Am 3. April 2022 entfallen nicht nur die Maskenpflicht, sondern beinahe alle Corona-Regeln – außer in sogenannten Hotspots. Es gebe künftig auch keine 3G- oder 2G-Regel mehr – auch Ungeimpfte dürfen also wieder Restaurants oder Kultureinrichtungen besuchen. Zudem dürfen auch wieder überall die Clubs und Diskotheken öffnen. Bei Großveranstaltungen gibt es keine Besucherbegrenzung mehr. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen EU-Ländern werden die Corona-Maßnahmen deutlich gelockert. In Spanien gilt Corona seit kurzem als normale Krankheit – für Infizierte gilt keine Quarantäne mehr und dürfen sogar shoppen, auf Arbeit oder an den Strand gehen. Auch, wenn die meisten Regeln in Deutschland abgeschafft werden – hierzulande gilt die Quarantäne noch bei Corona-Infizierten. Schon gelesen? Mallorca: Corona-Regeln fallen weg! Kommt jetzt die Rekord-Saison?