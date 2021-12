Corona: Das droht uns zu Weihnachten!

Zwar ist die 7-Tage-Inzidenz in den vergangenen Tagen etwas zurückgegangen, aber die Infektionszahlen sind weiter auf einem Rekordniveau. Gesundheitsminister Jens Spahn zeichnet ein düsteres Bild zu Weihnachten. Über die Feiertage könnte der Höhepunkt der Pandemie sein.

Die vierte Welle hat Deutschland mit voller Wucht getroffen. Immer wieder wurden in den vergangenen Wochen neue Höchststände bei der 7-Tage-Inzidenz und den Infektionszahlen vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet. Und auch, wenn die 7-Tage-Inzidenz etwas zurückgeht – Entwarnung gibt es noch lange nicht. Ganz im Gegenteil: Der Höhepunkt könnte erst noch erreicht werden – und das ausgerechnet über Weihnachten.

Lage könnte an Weihnachten dramatisch sein

Noch-Gesundheitsminister Jens Spahn sowie RKI-Präsident Lothar Wieler informierten in einer Pressekonferenz über die aktuelle Corona-Lage. Die Lage auf den Intensivstationen könnten „rund um Weihnachten ihren traurigen Höhepunkt erreichen“, heißt es in einem Statement. „Die Inzidenz der Ungeimpften liegt in allen Altersgruppen höher als bei Geimpften“, so Jens Spahn. Die strengen Maßnahmen seien viel zu spät gekommen – nun gehe es aber darum, diese konsequent umzusetzen. Erneut warb der Minister für das Impfen – das sei der einzige Weg, um die Pandemie einzudämmen. Auch RKI-Präsident Lothar Wieler sieht die Lage als sehr dramatisch an – auch, wenn die 7-Tage-Inzidenz leicht rückläufig ist.

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Beim Corona-Gipfel wurden kürzlich strengere Maßnahmen beschlossen – diese kommen einem Lockdown für Ungeimpfte gleich und könnte auch zu Weihnachten einige Einschränkungen mit sich bringen. Denn für Ungeimpfte gibt es wieder Kontaktbeschränkungen – größere Familienfeiern wären demnach nicht mehr erlaubt. Denn nur Treffen mit Menschen aus dem eigenen Haushalt sowie zwei weiteren Personen aus einem anderen Haushalt sind gestattet. Ungeimpfte müssen ihre Geschenke wohl im Netz kaufen, denn im Einzelhandel gilt die 2G-Regel – das bedeutet: Nur Geimpfte oder Genesene dürfen die Geschäfte betreten. Das Gleiche gilt auch für Weihnachtsmärkte oder auch Besuche in Restaurants. Der designierte Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat außerdem von Reisen über die Feiertage abgeraten. Schon gelesen? Corona: Clubs und Bars könnten komplett schließen!