Corona: Clubs und Bars könnten komplett schließen!

Beim Corona-Gipfel an diesem Donnerstag werden schärfere Regeln beschlossen. Im Fokus der Beratungen stehen auch Clubs und Diskotheken. Diese könnten nämlich komplett geschlossen werden.

Bald-Bundeskanzler Olaf Scholz, Noch-Kanzlerin Angela Merkel sowie die Ministerpräsidenten treffen an diesem DOnnerstag zu einem weiteren Corona-Gipfel zusammen. Die Politiker wollen schärfere Maßnahmen beschließen, um die eskalierende Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen.

Müssen Clubs und Bars bald schließen?

Nach einem ersten Beschlussentwurf sollen Clubs und Diskotheken in Regionen mit 7-Tage-Inzidenz von über 350 komplett geschlossen werden. Die Marke hat das Kanzleramt vorgeschlagen, jedoch wollen die Länder mehr Spielraum. Besonders die Innenräume sind davon betroffen. Hintergrund der Verschärfungen ist auch die neue Omikron-Variante des Virus. In Bars oder Diskotheken sei das Risiko von Ansteckungen besonders groß – schließlich halten sich dort viele Menschen auf engstem Raum auf.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten sich immer mehr Politiker für die Schließung von Bars und Diskotheken ausgesprochen. „Lage kann so nicht bleiben. Modelle zeigen, dass vor Mitte Dezember Welle Höhepunkt nicht erreicht. Bis dahin wären die Krankenhäuser massiv überlastet, viele Menschen tot. Modelle zeigen auch, was jetzt wirken würde. Daher sollten Clubs, Bars, Diskos etc ganz schliessen“, schrieb SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Diese Maßnahmen sollen ebenfalls beschlossen werden

Beim Corona-Gipfel sollen noch weitere Maßnahmen beschlossen werden. So soll beispielsweise die 2G-Regel im Einzelhandel eingeführt werden und auch Großveranstaltungen werden eingeschränkt. In Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Theater und Restaurants gilt ebenfalls die 2G-Regel – in Regionen, wo die Inzidenz besonders hoch ist, wäre auch die 2G-Regel möglich. Das bedeutet: Zutritt haben dann nur Geimpfte und Genesene, welche zusätzlich einen Test benötigen. Besonders Ungeimpfte müssen sich auf schärfere Maßnahmen einstellen – so sollen künftig wieder Kontaktbeschränkungen gelten. Zur Debatte steht außerdem eine Impfpflicht, welche ab Februar 2021 gelten könnte.