Corona: Angela Merkel warnt vor dritter Welle!

In der Reihe “Die Bundeskanzlerin im Gespräch” tauscht sich Angela Merkel immer wieder mit Menschen oder Personengruppen aus. Kürzlich sprach die Kanzlerin mit Polizisten – dabei warnte sie vor einer dritten Welle.

Das Coronavirus hat Deutschland weiter fest im Griff. Trotz des Teil-Lockdowns sind die Infektionszahlen kaum zurückgegangen sind. Es gibt sogar einen traurigen Rekord: Das Robert Koch Institut (RKI) hat 487 Todesfälle innerhalb 24 Stunden gemeldet – das ist ein Höchstwert seit Beginn der Pandemie.

Angela Merkel spricht über die aktuelle Lage

Die zweite Welle ist deutlich heftiger als die erste. In einem Videochat hat sich Angela Merkel mit Polizeibeamten auseinandergesetzt, welche ihre Anliegen der Kanzlerin schilderten. “Wir werden im Winter noch sehr, sehr vorsichtig sein müssen”, erklärte Angela Merkel in dem Gespräch. “Sonst sitzen wir sofort wieder in der nächsten Welle drin”, so die Kanzlerin weiter. Es stehen uns harte Monate bevor, so die Politikerin: “Wir müssen diese Wintermonate noch durchstehen.” Immerhin: Es gebe jedoch Schnelltests, mit denen man besser nachkomme und es könnte schon bald einen Impfstoff gegen Corona geben. Neben den Polizisten hat Angela Merkel in der Reihe auch mit Pflegebedürftigen sowie deren Angehörigen und Auszubildenden gesprochen. Bald sollen Studierende folgen.

Erst vor einigen Tagen haben sich Angela Merkel und die Länderchefs erneut zum Corona-Gipfel getroffen. Die Politiker haben entschieden, den Teil-Lockdown vorerst bis zum 20. Dezember 2020 verlängern. Die Kontakte sollen noch weitere reduziert werden, die Maskenpflicht wurde ausgeweitet und für den Einzelhandel gelten strengere Maßnahmen. Über Weihnachten und Silvester soll es einige Lockerungen geben. Bereitzs einige Virologen warnten bereits davor, dass die Infektionszahlen nach den Lockerungen zu Weihnachten im Januar deutlich steigen könnten – das Virus mache schließlich keine Pause. Schon gelesen? Corona-Impfstoff: Diese Nebenwirkungen können auftreten!