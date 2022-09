Coolio: Gangsta’s Paradise-Rapper ist tot!

Mit seinem Album „Gangsta’s Paradise“ erlangte er weltweite Bekanntheit und erhielt für den gleichnamigen Hit sogar einen Grammy. Nun Coolio ist tot! US-Rapper verstarb laut Medienberichten im Alter von 59 Jahren.

Der Song „Gangsta’s Paradise“ eroberte auch in Deutschland die Charts und knackte die Marke von einer Milliarden Aufrufen bei YouTube. Der Song wurde 1995 zum absoluten Welthit. Doch nun gibt es traurige Nachrichten aus der Musikwelt. Der „Gangsta’s Paradise“-Interpret ist mit 59 Jahren verstorben, wie sein Manager Jarez Posey gegenüber TMZ bestätigte.

Offizielle Todesursache steht noch nicht fest

Der Rapper, welche mit bürgerlichem Namen Artis Leon Ivey Jr. hieß, soll bei einem Freund zu Besuch gewesen sein. Er kam jedoch eine ganze Weile nicht von der Toilette – deshalb schaute der Freund nach ihm. Dort fand er Coolio schließlich leblos auf dem Boden. Ein Notarzt hat den Musiker noch vor Ort für tot erklärt. Die Ärzte vermuteten einen Herzstillstand – eine offizielle Todesursache ist noch nicht bekannt.

Coolio war einer der erfolgreichsten Rapper in den 90er Jahren. Der Musiker wurde in Monessen im US-Bundesstaat Pennsylvania geboren und zog später nach Compton. Er arbeitete zunächst als freiwilliger Feuerwehrmann und als Sicherheitsmann am Flughafen, bevor er sich dann komplett der Musik widmete. Bevor er mit „Gangsta’s Paradise“ seinen weltweiten Durchbruch landete, veröffentlichte er sein Debütalbums „It Takes a Thief“ Fahrt auf und der Song „Fantastic Voyage“ und kam in der Hitparade Billboard Hot 100 auf den dritten Platz. Schon gelesen? Diese 5 Rapper starben viel zu früh