Conchata Ferrell: Two and a Half Men-Berta ist tot!

Conchata Ferrell hat den Kampf um ihr Leben verloren! Bekannt wurde die Schauspielerin vor allem als Berta aus der Serie “Two and a Half Men”. Der Sitcom-Star ist im Alter von 77 Jahren verstorben.

Es sind traurige Nachrichten für Fans der Serie “Two and a Half Men”: Conchata Ferrell ist verstorben, wie mehrere US-Medien berichten. Demnach starb sie bereits am vergangenen Montagnachmittag, wie Deadline meldet. Im Sherman Oaks Krankenhaus im Bundesstaat Kalifornien sei sie in Anwesenheit ihrer Liebsten eingeschlafen. Zuletzt hatte sich ihr Gesundheitszustand immer weiter verschlechtert und erlitt auch einen schweren Herzanfall – dieser habe ihr das Leben gekostet. Schon zu beginn des Jahres kam sie wegen einer Niereninfektion auf die Intensivstation eines Krankenhauses.

Ihre Rolle Berta erlange Kultstatus

Über zehn Jahre verkörperte Conchata Ferrell die Hausfrau Berta in der Serie “Two and a Half Men” – sie war in der Sitcom liebenswert, aber hatte auch immer einen bissigen Kommentar auf Lager. In den Jahren 2005 und 2007 war sie sogar für den Emmy Award nominiert. Bekannt war die Schauspielerin aber auch aus zahlreichen weiteren Serien und Filmen. Unter anderem spielte sie auch in “Edward mit den Scherenhänden” (1990), “Zwischen Himmel und Hölle” (1993), “Erin Brockovich” (2000) oder “Mr. Deeds” (2002) mit. Conchata Ferrell war mit dem Tontechniker Arnie Anderson verheiratet und hatte eine Tochter