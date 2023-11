Clipping: Dieser Sex-Trend sorgt für heiße Nächte!

Sex-Trends oder auch Stellungen gibt es wie Sand am Meer. Es findet wohl jeder eine Position, welche ihm Spaß macht. Wenn man neue Experimente im Bett ausprobieren will, sollte „Clipping“ ganz oben auf der Agenda stehen. Aber was hat es mit dem Sex-Trend eigentlich auf sich und wie funktioniert dieser?

Der Sex-Trend „Clipping“ ist auch unter dem Begriff Clip-Stellung bekannt und eignet sich vor allem für Frauen, welche das Sagen im Bett haben wollen und sich gerne das nehmen, was sie wollen. Frauen können sich auf mehrere Arten stimulieren lassen und auch der Mann kommt dabei voll auf seine Kosten. Ein Orgasmus ist beim „Clipping“ garantiert!

So funktioniert „Clipping“

„Clipping“ ist eigentlich gar nicht so schwer. Der Mann liegt dafür mit ausgestreckten und geschlossenen Beinen auf dem Rücken. Anschließend setzt sich die Frau auf seinen Schoß und führt den Penis in sich ein. Vergleichbar ist das in etwa mit der Reiterstellung – es gibt aber einen großen Unterschied: Sie stützt sich nicht auf den Oberkörper ihres Partners, sondern lehnt sich nach hinten. Die Hände kann sie für einen besseren Halt rechts und links von seinen Beinen positionieren, wie Cosmopolitan schreibt. Der Mann übernimmt bei der Praktik den passiven Part.

Die Clip-Stellung sorgt für eine Orgasmus-Garantie

Ist der Penis eingeführt, kann sich die Frau auf ihm bewegen und übernimmt die volle Kontrolle. Zusätzlich kann der Partner mit einem Sextoy ihre Klitoris stimulieren. Die Stellung bietet weitere Vorteile: Er kann die Aussicht auf ihre Brüste genießen und besonders tief in sie eindringen. Die Frau kann bei der Stellung ihre dominante Rolle ausüben – sie entscheidet über den Rhythmus und ob es langsam oder eher eine wilde Nummer wird. Diese Stellung eignet sich übrigens auch für Schwangere. Die Clip-Stellung sorgt für heiße Nächte und ist für beide ein erotisches Liebesabenteuer im Bett mit Orgasmus-Garantie.