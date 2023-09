Claudia Obert: Liebes-Geheimnis gelüftet! Max Suhr darf auch andere Frauen haben

Claudia Obert hat immer einen lockeren Spruch auf Lager und ihre Beziehung zu Max Suhr sorgte für viel Gesprächsstoff. Das Paar polarisiert im Reality-Universum und ziehen jetzt zusammen ins „Sommerhaus der Stars“. Die 61-jährige Unternehmerin hat ihr Liebes-Geheimnis verraten: Ihr Freund darf auch andere Frauen haben.

Die Liebe zwischen Claudia Obert und Max Suhr ist sehr außergewöhnlich. Und auch im „Sommerhaus der Stars“ lassen die beiden nichts anbrennen und fallen direkt in der ersten Folge übereinander her. In ihrer Beziehung sind die beiden auch offen für neue Sachen und wagen Experimente – so darf Max Suhr auch Spaß mit anderen Frauen haben, wie Claudia Obert jetzt in einem Interview verrät.

Claudia Obert lüftet Liebes-Geheimnis

„Er passt genau zu mir. Er ist witzig, er ist redegewandt, er ist schlagfertig, er ist intelligent“, sagt Claudia Obert zu RTL. Max Suhr meint: „Sie hat das, was die anderen noch erlernen müssen über die Jahre.“ Die Beziehung klappt wohl auch deshalb so gut, weil sie sich ihren Freiraum lassen. „Ich war noch nie monogam. Bei Milliarden Männern kann man sich nicht nur auf einen fokussieren“, erzählt die 61-Jährige. Deshalb darf sich Max Suhr auch bei anderen Frauen umschauen: „Max ist in einem Alter, wo er noch was dazu lernen sollte.“

Auch im „Sommerhaus der Stars" zeigt sich Claudia Obert von der offenen Seite. „Wenn ein hübsches junges Pärchen kommt, dann können die zu uns ins Zimmer. Eine mit dicken Ti**en – das gefällt dir doch so", sagt sie in der Show. Die beiden wollen das „Sommerhaus der Stars" jedenfalls ordentlich aufmischen. Wie die beiden wohl bei den anderen Paaren mit ihrer offenen Art ankommen werden? Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars" zeigt RTL ab dem 19. September 2023 um 20:15 Uhr. Die erste Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar.