Christoph Oberheide: Köln 50667-Star im Weihnachts-Interview

Christoph Oberheide ist bei “Köln 50667” nicht mehr wegzudenken. Seit Beginn der Serie gehört er zum festen Cast und ist in der Rolle des Jan Bremer zu sehen. KUKKSI hat bei dem Serien-Star nachgefragt, wie er die Weihnachtszeit verbringt und was bei ihm nicht fehlen darf.

Die Festtage stehen vor der Tür – doch aufgrund der aktuellen Gesundheitslage gab es in diesem Jahr unter anderem keinen Weihnachtsmarkt und es gelten Kontaktbeschränkungen. “Köln 50667”-Star Christoph Oberheide trifft sich dennoch mit Freunden in der Vorweihnachtszeit – aber nicht persönlich, sondern digital! So will er sich und andere schützen. Denn über FaceTime bleibt er mit seinen Freunden immer in Kontakt – und dabei darf auch ein Gläschen Glühwein nicht fehlen. Der Darsteller hat im exklusiven Interview mit KUKKSI auch verraten, wie er sein Weihnachtsbaum schmückt, welche Filme bei ihm absolut nicht fehlen dürfen und was sein ultimativer Allround-Geschenktipp ist.

KUKKSI-Interview mit Christoph Oberheide

Nix mit Weihnachtsmarkt: Wie verbringst du trotzdem eine besinnliche Vorweihnachtszeit?

Ich verabrede mich mit Freunden zu einem Glühweinabend über FaceTime.

Was schenkst du deiner Mama, Papa, Geschwistern zu Weihnachten?

Das kann ich hier nicht verraten, sonst lesen sie es vielleicht vorher! Aber ich finde es wichtig, dass es von Herzen kommt. Ein Geschenk muss nicht immer teuer sein, sondern persönlich und kreativ. Je älter man wird, desto unwichtiger sind materielle Dinge. Zeit mit der Familie und seinen Liebsten ist viel wichtiger!

Hast du einen guten Allround-Geschenktipp?

Ein Geschenk, das gemeinsame Zeit beinhaltet wie eine Reise oder einen Ausflug geht immer.

Wie ist dein Weihnachtsbaum geschmückt?

Mein Baum ist eher klassisch geschmückt. Viel wurde über Generationen in der Familie weitergegeben.

Welcher ist dein Lieblings-Weihnachts-Song?

Schwierig. Seit ich in Köln lebe, ist es von Chris Rea driving home for Christmas. Ansonsten die Klassiker von Wham ( Last Christmas) oder Melanie Thornton ( Wonderful Dream).

Dein Lieblingsweihnachtsfilm?

Das sind einige. Natürlich Kevin allein zu Haus. Aber auch das letzte Einhorn oder die Muppets Weihnachten.

Dein Lieblingsplätzchen?

Selbstgemachte von Mutti natürlich!

Glühwein oder Kinderpunsch?

Ganz klar Glühwein. Aber auch gerne mal einen Eierpunsch.

RTLZWEI zeigt “Köln 50667” täglich um 18:05 Uhr. Die Folgen sind danach auch kostenlos bei TVNOW verfügbar.