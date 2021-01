Christina Dimitriou: Kampfansage an die Dschungel-Konkurrenz!

Sie ist laut, schrill und nimmt kein Blatt vor den Mund: Durch “Temptation Island” wurde Christina Dimitriou bekannt. Nun will die Beauty auch die Dschungelshow bei RTL aufmischen. KUKKSI hat kurz vor ihrem Einzug mit ihr gesprochen.

12 Promis kämpfen bei “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” um das “Goldene Ticket” und eine Siegprämie von 50.000 Euro. Der Gewinner der Show zieht 2022 ins australische Dschungelcamp ein. Die Kandidaten werden in der Staffel in einem Tiny House wohnen – es handelt sich dabei um ein Mini-Häuschen. Intimsphäre? Fehlanzeige!

So fühlt sich Christina Dimitriou vor der Dschungelshow

Christina Dimitriou will sich der Herausforderung stellen. Noch ist sie nicht nervös, aber das könnte sich bald ändern. “Aktuell bin ich es noch nicht, aber sobald ich einziehe wird die Aufregung steigen”, erzählt der TV-Star im exklusiven Interview mit KUKKSI. Sie freut sich vor allem darauf, endlich Dr. Bob persönlich kennenzulernen – aber sie hat auch Respelt davor. Denn da wo er ist, stehen meist schwierige Prüfungen an. “Dr. Bob ist mega und ich freu mich ihn kennenzulernen zu dürfen. Wenn er schon dabei ist, weiß man natürlich schon, was auf uns zukommt”, so Christina Dimitriou.

Sie kann die Krallen ausfahren

Und was sagt die Beauty zu ihrer Konkurrenz? “Viel kann ich noch nicht zu meiner Konkurrenz sagen, da ich die meisten noch gar nicht kenne. Ich freue mich, die anderen Kandidaten kennenzulernen. Vor meiner Konkurrenz habe ich keine Angst”, so Christina Dimitriou . Sie stellt aber auch klar: Sie kann die Krallen ausfahren! “Kommt natürlich drauf an. Wenn jemand versucht, sich mit mir zu streiten oder hinter meinem Rücken zu lästern, kann es knallen. Ich hasse solche Spielchen. Ich bin keine, die den Mund hält”, so Christina Dimitriou . Da sollten sich die anderen Kandidaten wohl warm anziehen… RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” ab dem 15. Januar 2021 täglich um 22:15 Uhr live. Schon gelesen? Dschungelshow 2021: Diese 12 Promis sind dabei!