Christina Applegate: Was macht die Schauspielerin heute?

Christina Applegate hat schon jetzt eine wahnsinnig starke Karriere hinter sich – dabei ist sie noch lange nicht am Ende. Durch viele Serien wie „Eine schreckliche nette Familie“ oder auch „Friends“ wurde sie sehr bekannt. Allerdings ergatterte sie auch eine Menge Rollen in verschiedenen Filmen. Doch was macht sie eigentlich heute?

Eine Rolle in Hollywood ist die eine Sache. Doch sich selbst mehrere Jahrzehnte an der Spitze der Filmbranche halten zu können, eine ganz andere. Das hat nämlich Christina Applegate geschafft. Seit bald 40 Jahren steht sie fast ununterbrochen vor der Kamera. Dabei gewann sie natürlich auch eine Menge Auszeichnungen.

Das ist Christina Applegate

Die Darstellerin wurde am 25. November 1972 in Los Angeles geboren. Das liegt bekanntlich im US-Bundesstaat Kalifornien. Mit gerade einmal drei Monaten war sie gemeinsam mit ihrer Mutter in einem Werbespot zu sehen. Ihr Debüt feierte sie allerdings erst so richtig mit zehn Jahren, als sie im Film King Kobra zu sehen war. Später sollten noch viele weitere Rollen folgen. So sah man sie in „Eine schrecklich nette Familie“, wo sie die Rolle von „Kelly Bundy“ übernahm. Aber auch die Serie „Jesse“ verschaffte ihr einen großen Namen. Zudem synchronisierte sie „Brittany“ in der Filmreihe „Alvin und die Chipmunks“.

Das macht die Schauspielerin heute

Ihre Karriere begann schon 1982, doch ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. So spielte sie erst vor wenigen Jahren im ersten und zweiten Teil von „Bad Moms“ mit. Seit 2019 ist sie auch noch in „Dead to Me“ zu sehen, was bisher echt erfolgreich läuft. Im letzten Jahr gab es aber auch einen Rückschlag für die US-Amerikanerin. So machte sie ihre Erkrankung an Multipler Sklerose öffentlich. Übrigens ist sie seit 2013 mit dem Musiker Martyn LeNoble verheiratet. Die beiden bekamen zwei Jahre vor der Hochzeit eine gemeinsame Tochter. Schon gelesen? Ed O’Neill: Das macht „Al Bundy“ heute