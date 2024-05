Christian Rach: Das macht der Sternekoch heute

Christian Rach wurde als „Restauranttester“ bei RTL bekannt. Die Sendung wurde jedoch schon vor vielen Jahren eingestellt. Was macht der Sternekoch eigentlich heute?

Christian Rach wurde am 6. Juni 1957 in St. Ingbert geboren. Nach seinem Abitur von 1978 bis 1983 studierte er Philosophie und Mathematik in Hamburg. Während des Studiums jobbte er als Kellner und entdeckte seine Leidenschaft für das Kochen. Um sich der kulinarischen Kunst zu widmen, hat er sein Studium kurz vor dem Examen abgebrochen.

Zunächst arbeitete er dann bei Philippe Boissou in Grenoble und als Souschef im „Korso“ in Wien. Als Christian Rach dann später nach Hamburg zurückkehrte, eröffnete er das innerstädtische Restaurant „Leopold“ sowie das „Tafelhaus“. Das Lokal im Hamburger Stadtteil Ottensen erhielt über die Jahre hinweg mehrere Auszeichnungen. Seit dem Jahr 2011 ist das „Tafelhaus“ jedoch geschlossen.

Zwischen 1997 und 2007 betrieb Christian Rauch auch das Restaurant „Engel“ mit dem Imbiss „Luzifer“. Im Jahr 2001 wurde auch das „Darling Harbour“ eröffnet, welches aber drei Jahre später wieder geschlossen wurde – laut Christian Rach wurde das moderne Konzept nicht angenommen. Im Jahr 2009 übernahm Christian Rach das Gourmetrestaurant „Das kleine Rote“ in Hamburg-Bahrenfeld, welches später zu einem Luxus-Steakhaus mit dem Namen „Rach & Ritchy“ wurde.

Die TV-Karriere von Christian Rach

Im Jahr 2005 war Christian Rach in der RTL-Show „Teufels Küche“ vertreten. Im selben Jahr startete auch „Rach, der Restauranttester“. Bis zum Jahr 2013 gab er darin Hilfestellungen für in Not geratene Restaurants oder Lokale – das Format etablierte sich zu einem riesigen Erfolg und erreichte viele Millionen Zuschauer. In dem TV-Film „C.I.S. – Chaoten im Sondereinsatz“ hatte der Sternekoch einen Gastauftritt und später startete RTL die Sendungen „Rachs Restaurantschule“ sowie „Rach deckt auf“.

Nachdem „Rach, der Restauranttester“ eingestellt wurde, wechselte Christian Rach im Jahr 2014 zum ZDF. Dort konnte er jedoch nicht an die früheren RTL-Erfolge anknüpfen. Wegen schlechter Einschaltquoten wurde „Rach tischt auf“ nach nur vier Sendungen eingestellt. Zum Thema der Kulturgeschichte des Essens war Christian Rach in einer dreiteiligen Dokureihe bei „Terra X“ zu sehen.

Nachdem durchwachsenen ZDF-Ausflug kehrte Christian Rach im Jahr 2015 zu RTL zurück und war dort in dem Format „Rach undercover“ zu sehen. Der Sternekoch bekam mit „Rach sucht: Deutschlands Lieblingsrestaurant“ ein neues Format und es wurden auch neue Folgen von „Rach, der Restauranttester“ gedreht – die Sendung wurde im Jahr 2017 jedoch endgültig eingestellt.

Was macht Christian Rach heute?

Christian Rach hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – aber ganz von der Bildfläche verschwunden ist er nicht. Im Jahr 2019 wurde er Jurymitglied in der VOX-Show „Grill den Henssler“. Beim Gesundheitssender health tv hat er mit „Gewusst wie! Rachs 5€-Küche“ eine eigene Kochshow. Der Sternekoch hat mehrere Bücher veröffentlicht – dazu zählen unter anderem „Das Kochgesetzbuch. Die Grundregeln erfolgreichen Kochens“, „Rachs Rezepte für jeden Tag – Große Küche für kleines Geld“ oder auch „Rachs Rezepte für Weihnachten“.

Christian Rach engagiert sich für todkranke Kinder und deren Familien. Er ist ehrenamtlich Botschafter des Kinderhospizes Mitteldeutschland. Er setzt sich zudem gegen die Verschwendung von Lebensmitteln in Zusammenarbeit mit dem WWF Deutschland ein. Christian Rach ist seit 2000 mit seiner Frau Andrea verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder. Seitdem Christian Rach sich etwas zurückgezogen hat, genießt er sein Privatleben und verbringt viel Zeit mit seiner Familie.