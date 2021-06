Christian Eriksen: Dänen-Kicker soll am Herz operiert werden!

Es war bisher der größte Schock bei der aktuellen EM: Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen blieb plötzlich regungslos am Boden liegen. Schnell war klar, dass es ernst ist. Noch auf dem Platz musste er wiederbelebt werden. Anschließend ging es für ihn direkt ins Krankenhaus. Doch nun muss er am Herz operiert werden.

Normalerweise denkt man immer an das große Finale einer Meisterschaft zurück. Vor allem, wenn es um die europäische oder weltweite Krone geht. Doch die EM 2021 ist schon jetzt so geprägt von diesem Zwischenfall, dass man diese gefühlt ewig langen Minuten des Reanimierens so schnell nicht mehr vergessen wird. Doch wie geht es dem 29-Jährigen eigentlich zurzeit?

So geht es dem dänischen Nationalspieler Eriksen

Vergangenen Samstag brach der dänische Nationalspieler ohne Fremdeinwirkung eines Gegenspielers auf dem Feld zusammen. Regungslos blieb er liegen. Schnell kamen Ärzte – und mussten ihn sogar wiederbeleben. Doch wie geht es ihm mittlerweile. Via Instagram meldete er sich aus dem Krankenhaus zurück. ,,Vielen Dank für eure süßen und großartigen Grüße und Nachrichten aus der ganzen Welt. Es bedeutet mir und meiner Familie sehr viel“, schrieb er heilfroh. ,,Mir geht es gut – den Umständen entsprechend“, setzte er fort.

Update regarding Christian Eriksen. Danish version in next tweet. pic.twitter.com/a4Ra97xUXP — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 17, 2021

Christian Eriksen bekommt Defibrillator implantiert

Nachdem es mehrere Untersuchungen im Krankenhaus gab, kamen mehrere Ärzte nun zu dem Entschluss, dass es gut wäre, wenn man dem Spieler einen Defibrillator implantieren würde. Christian Eriksen selbst nimmt die Empfehlung wahr und wird sich dieser Operation unterziehen. Das Gerät funktioniert ähnlich wie ein Herzschrittmacher und greift im Notfall ein. Bisher gibt es aber noch keine Information, wann die Operation stattfinden soll und wie es mit der Fußballkarriere des 29-Jährigen Dänen weitergeht. Schon gelesen? Trotz Hundebiss im Gesicht: Ewan McGregors Tochter auf Red Carpet!