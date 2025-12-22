Chris Rea (†74) ist tot: Darum hätte es seinen Welthit „Driving Home For Christmas“ fast nicht gegeben

Sänger Chris Rea ist mit 74 Jahren gestorben. Sein Lied „Driving Home for Christmas“ aus dem Jahr 1986 ist ein Weihnachtsklassiker – auch in Deutschland. Den Song hätte es jedoch fast nicht gegeben.

Sänger Chris Rea ist zwei Tage vor Weihnachten im Alter von 74 Jahren verstorben. Millionen Menschen hören im Dezember seinen Welthit „Driving Home for Christmas“. Doch lange sah es damals gar nicht danach aus, dass es ein großer Hit werden würde – dieser wäre sogar beinahe nicht veröffentlicht wurden.

Bereits im Jahr 1978 hatte er den Song geschrieben – jedoch nicht für sich selbst, sondern für Van Morrison. „Wir dachten, dass es genau sein Ding wäre. Deshalb haben wir ihn auch in Vans Tonart geschrieben, nicht in meiner“, erklärte Chris Rea in einem Interview mit dem britischen „Express“. „Wir haben ihn nur selbst aufgenommen, um zu hören, wie er klingen würde“, erklärte der Künstler weiter.

„Driving Home for Christmas“ wäre fast nicht veröffentlicht wurden

Der Hit wurde jedoch nie an Van Morrison weitergegeben und man hatte den Song beinahe vergessen – und zwar ganze acht Jahre lang. Doch dann wurde der Song auf dem Album „Hello Friend“ von Chris Rea veröffentlicht – zwei Jahre später hat er diesen erneut aufgenommen und brachte ihn als Single heraus. Später erlangte er damit den Durchbruch – auch in Deutschland wurde der Song populär. „Driving Home for Christmas“ gehört seitdem zu den beliebtesten Weihnachtshits und läuft im Radio zur Weihnachtszeit hoch und runter.

Bekannt ist der Sänger für seine rauchige und sanfte Stimme – doch diese ist nun für immer verstummt. „Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Chris bekannt. Er ist heute früh nach kurzer Krankheit friedlich im Krankenhaus verstorben, umgeben von seiner Familie“, teilte seine Familie in einem Statement mit, welches BBC vorliegt.

Chris Rea hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen

Neben seinem Kult-Weihnachtshit feierte er auch mit seinen Alben „On The Beach“ und „The Road To Hell“ riesige Erfolge. Zwar war er musikalisch sehr erfolgreich, jedoch hatte der Sänger immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. In den Neunzigern hat er eine lebensbedrohliche Bauchfellentzündung überstanden.

Im Jahr 2001 wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs bei ihm festgestellt. Er musste sich mehreren Operationen unterziehen. „Ich hab‘ mich da nie komplett von erholt“, erzählte Chris Rea vor einigen Jahren in der BBC-Sendung „Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing“. Und weiter: „Ich hab‘ jetzt Diabetes Typ 1 und muss jeden Tag 34 Pillen schlucken.“ Später erlitt er noch einen Schlaganfall.