Chlamydien-Infektion: Unterschätzte Gefahr mit Folgen

Wenn es um sexuell übertragbare Infektionen geht, dann rangieren die Chlamydien ganz weit vorne. Es handelt sich dabei um Bakterien, die bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr übertragen werden. In der Regel sind meistens Jugendliche und junge Erwachsene davon betroffen. Hierzulande werden jedes Jahr etwa 300.000 solcher Infektionen gezählt, die Dunkelziffer dürfte allerdings hoch sein.

Das Problem an einer Chlamydien-Infektion ist die Tatsache, dass sie oftmals ohne Symptome verläuft, was diese Krankheit besonders gefährlich macht. Denn gerade für Frauen kann eine solche Infektion schwerwiegende Folgen haben, nämlich eine Unfruchtbarkeit. Glücklicherweise gibt es mittlerweile auch einen Chlamydien Test, den du bequem zu Hause durchführen kannst. Mehr zu dem Thema verrät dir KUKKSI hier.

Daran kannst du eine Chlamydien-Infektion erkennen

Leider kannst du eine mögliche Chlamydien-Infektion kaum selbst feststellen. Das liegt daran, dass ein Verlauf in der Regel vollkommen symptomfrei ist. Solltest du tatsächlich Symptome aufweisen, dann sind diese in der Regel nur schwach ausgeprägt. Allerdings gibt es ein paar Anzeichen, die auf eine Infektion hinweisen könnten. Zunächst einmal sollte dich ein ungewöhnlicher Ausfluss immer hellhörig werden lassen. Auch wenn du plötzlich Zwischenblutungen bekommst, solltest du diese von deinem Frauenarzt abklären lassen.

Unter Umständen bemerkst du beim Wasserlassen auch ein Brennen oder Schmerzen oder hast du auch Schmerzen beim Verkehr, möglicherweise auch beim Analsex. Hinzu kommt eventuell ein Juckreiz, der nicht nur im Intimbereich entsteht, sondern auch am Po. In der Regel zeigen sich die ersten Symptome etwa drei Wochen nach der Übertragung. Selbst wenn die Symptome wieder abklingen sollten, ist der Gang zum Gynäkologen unausweichlich, denn die Bakterien können ohne Behandlung im Körper verbleiben und sich dort ausbreiten.

So kannst du dich vor einer Chlamydien-Infektion schützen

Die Chlamydien siedeln sich überwiegend auf den Schleimhäuten von Scheide, After und dem Penis an. Doch nicht nur bei ungeschütztem Sex lauert die Gefahr, stattdessen kann es auch zu Schmierinfektionen kommen. Das bedeutet, dass du dich nicht nur bei oralem, vaginalem und analem Sex infizieren kannst, sondern auch bei der gemeinsamen Benutzung von Sextoys. Auch wenn du dich nicht zu 100 Prozent vor einer Ansteckung schützen kannst, gehören Kondome schon zu einer der sichersten Varianten. Idealerweise werden sie auch beim Oralsex benutzt, alternativ kommen aus sogenannte Dental Dams infrage.

Diagnose und Behandlung einer Infektion mit Chlamydien

Solltest du nur den leisesten Verdacht auf eine Chlamydien-Infektion haben, lass dich unbedingt vom Frauenarzt untersuchen. Dieser kann wahlweise eine Urinuntersuchung durchführen oder einen Abstrich nehmen. Heutzutage musst du aber noch nicht einmal das Haus verlassen, um einen solchen STI-Test durchführen zu lassen. Es gibt tatsächlich zuverlässige Tests für zu Hause, welche genauso sicher sind und die Proben in üblichen Labortests untersuchen. Anschließend hast du Sicherheit und kannst ggf. die richtige Behandlung angehen oder mit deinem Frauenarzt absprechen.

Sollte der Test auf Chlamydien positiv ausfallen, ist dies keinesfalls ein Grund, in Panik auszubrechen. Die Behandlung ist am effektivsten, wenn die Infektion frühzeitig festgestellt wurde. In der Regel wirst du vom Arzt deines Vertrauens ein Antibiotikum verschrieben bekommen, das für einige Tage eingenommen werden muss. Setze die Behandlung unbedingt bis zum Ende fort, auch wenn die Symptome schon eher verschwinden. Hörst du zu früh mit der Einnahme auf, werden sich die verbleibenden Chlamydien wieder vermehren.

Während der Behandlung der Infektion darfst du keinen Geschlechtsverkehr mit deinem Partner haben. Du würdest ihn unnötig in Gefahr bringen, da die Übertragung sehr leicht vonstattengeht. Selbst wenn du keinerlei Symptome mehr hast, solltest du noch einige Tage vorsichtig sein. Es ist immer ratsam, noch einmal Rücksprache mit deinem Frauenarzt zu halten, bevor du wieder sexuell aktiv wirst.

Chlamydien sind bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr sehr leicht zu übertragen. Eine frühzeitig festgestellte Infektion ist jedoch gut behandelbar, sodass keine Spätfolgen zu befürchten sind.