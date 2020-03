Chiara Amico: DSDS-Kandidatin vermisst ihre Familie!

Chiara D’Amico ist total happy! Mit ihren 18 Jahren ist sie die jüngste Kandidatin bei „Deutschland sucht den Superstar“. Die Nachwuchssängerin offenbart bei KUKKSI, dass sie Heimweh hat und ihre Familie total vermisst.

Die 18-Jährige freut sich riesig, es in die nächste Runde geschafft zu haben und wird in der nächsten Live-Show wieder die Bühne rocken. Doch die letzten Tage waren nicht einfach für die Nachwuchssängerin, denn sie vermisst total ihre Familie.

Die letzten Tage waren nicht einfach

„Ich kann es nicht abwarten, am Samstag wieder auf der Bühne zu stehen. Die letzten Tage waren allerdings etwas schwer für mich, weil ich großes Heimweh hatte. Ich war bisher noch nie so richtig weg von meinen Eltern, aber die Kandidaten bringen mich auf andere Gedanken und ich habe eine schöne Zeit hier“, erzählt Chiara D’Amico im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Chiara würde sich Beatrice Egli in Jury wünschen

Mittlerweile ist bekannt, dass Florian Silbereisen in der DSDS-Jury sitzen wird. Sie könnte sich aber auch noch jemanden anderen vorstellen: „Ich würde mir gerne Beatrice Egli in der Jury wünschen, weil sie mein absolutes Idol ist. Ich würde mich so freuen, wenn sie dort sitzen würde. Da hätten wir zwei Männer und zwei Frauen und mein Idol wäre mit dabei.“ Ob die Sängerin vielleicht in der nächsten Staffel dabei sein wird?

So beschreibt sie ihre DSDS-Zeit

Egal, wie weit sie kommt – für Chiara D’Amico ist die Zeit bei DSDS der wohl bisher aufregendste Moment in ihrem Leben. „Eines der größten Highlights ist derzeit die Zeit bei DSDS. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich soweit komme. Ich will es unbedingt noch weiter schaffen“, erzählt uns die 18-Jährige. RTL und TVNOW zeigen „Deutschland sucht den Superstar“ immer samstags um 20:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.