Cheyenne Ochsenknecht könnte derzeit kaum glücklicher sein! Die 20-Jährige erwartet nämlich ihr erstes Kind und ist bereits im sechsten Monat. Und sie kennt auch schon das Baby-Geschlecht!

Die Tochter von Schauspieler Uwe Ochsenknecht ist schwanger! Die tolle Baby-News verkündete die 20-Jährige kürzlich höchstpersönlich und freut sich riesig auf den Nachwuchs. Nur die werdende Oma Natascha Ochsenknecht kannte bisher das Baby-Geschlecht. Doch nun weiß auch Cheyenne, ob es ein Junge oder doch ein Mädchen wird.

Wird es ein Junge oder ein Mädchen?

“Wir wissen, was es wird und haben uns dieses Geschlecht auch tief im Herzen gewünscht”, verriet Cheyenne Ochsenknecht bei Instagram. Mit ihrer Community will sie das aber noch nicht teilen, welches Geschlecht das Baby haben wird. Und auch ein Name scheint bereits festzustehen: “Tatsächlich haben wir schon einen Namen, aber ich glaube, das kann sich bei der Geburt ganz schnell ändern, je nachdem wie man sich fühlt.”

So haben ihre Eltern auf die Baby-News reagiert

In dem sozialen Netzwerk hat Cheyenne Ochsenknecht dafür aber verraten, wie ihre Eltern auf die Baby-News reagiert haben. “Einer der schönsten Momente meines Lebens – meine Eltern so glücklich zu sehen, als wir es ihnen gesagt haben”, sagt sie. Die FOllower wollten von der 20-Jährigen noch viel mehr wissen.

Cheyenne Ochsenknecht wurde trotz Verhütung schwanger

Ein User fragte sie, ob das Paar denn versucht habe, schwanger zu werden. “Wir haben jetzt nicht gesagt: ‘Komm wir werden schwanger’. Oder haben das nach meinem Zyklus geplant, sondern es ist trotz meiner Goldspirale passiert”, so die Tochter von natascha Ochsenknecht. Sie ist also trotz Verhütung schwanger geworden. Deshalb hatte die 20-Jährige auch noch eine wichtige Botschaft für ihre Fans: “Kein Verhütungsmittel ist sicher. Leute, ich glaube, ihr wisst nicht, dass Verhütungsmittel nur zu 99 Prozent schützen. Dieser eine Prozent schützt nicht.” Schon gelesen? Cheyenne Ochsenknecht: Kennt sie schon das Baby-Geschlecht?