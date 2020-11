Cheyenne Ochsenknecht: Kennt sie schon das Baby-Geschlecht?

Das ist echt mal eine Überraschung! Cheyenne Ochsenknecht hat die Baby-Bombe platzen lassen: Die Beauty erwartet ihr erstes Kind! Sie befindet sich im sechsten Monat und es handelt sich um ein absolutes “Wunschkind”. Doch wird es ein Junge oder Mädchen?

Die Tochter von Natascha und Uwe Ochsenknecht ist schwanger! Und lange dauert es nicht mehr, denn schon in rund drei Monaten wird der Nachwuchs das Licht der Welt erblicken. Doch die Baby-News musste sie jetzt offiziell machen – schließlich kann man den Babybauch kaum noch verstecken.

Cheyenne Ochsenknecht ist bereits im sechsten Monat

“Das Baby war geplant. Wir wissen, auf was wir uns einlassen”, verrät sie im “VIPstagram Talk” bei RTL.de. Die beiden haben auch kein Problem damit, noch weitere Kinder zu bekommen. “Mein Freund will viele Kinder”, verriet Cheyenne Ochsenknecht. Ihre Eltern waren die ersten, welche von der Schwangerschaft erfahren haben. “Ich habe meinem Papa einen Umschlag mit einem Test und einem Strampler geschenkt, genau wie meiner Mama. Beide hatten Tränen in den Augen, weil sie sich so gefreut haben”, so die 20-Jährige.

Wird es ein Junge oder Mädchen?

Natascha Ochsenknecht freut sich riesig für ihre Tochter. “Ich habe mich sehr gefreut und sie hat immer gesagt, ‘Ich will früh schwanger werden’. Sie hat einen tollen Freund und ein tolles Umfeld. Wir sind alle glücklich”, erzählt die 56-Jährige. Nur die werdende Oma kennt übrigens das Baby-Geschlecht – ob es also ein Mädchen oder Junge wird, ist nicht bekannt. Und es gibt noch weitere Pläne: Cheyenne Ochsenknecht ist wegen Baby nämlich zu ihrem Freund gezogen. “Tatsächlich wollten wir irgendwann nach Österreich ziehen. Durch das Baby haben wir uns entschieden, das direkt zu machen”, plaudert sie in dem Interview weiter aus.