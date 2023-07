Charming Boys-Lukas muss sich bei Blowjob übergeben!

Heiße Flirts, wilde Partys und spritzige Ga(y)mes – die Kandidaten bei „Charming Boys“ lassen nichts anbrennen. Nach und nach ziehen insgesamt 17 flirthungrige Singles in eine thailändische Traumvilla ein und gehen auf Tuchfühlung. Lukas musste jedoch eine kuriose Erfahrung in der Show machen: Nach einem Blowjob musste sich der Kandidat übergeben.

Flirtwillige Männer wollen bei „Charming Boys“ ihre große Liebe finden. Bei romantischen Dates kommen sich die Kandidaten näher – so auch „Prince Charming“-Urgestein Aaron Koenigs sowie Lukas Witte. Zwischen den beiden hat es ordentlich gefunkt und haben es im Bett krachen lassen. Doch dann der Schock: Lukas musste sich nach dem Oralsex plötzlich übergeben.

Lukas übergibt sich nach Blowjob

In der sogenannten „Charming Suite“ genießen Aaron und Lukas in der vierten Folge von „Charming Boys“ die Zeit zu zweit und genießen etwas die Privatsphäre. Lukas verwöhnt seinen Auserwählten – dann aber der Schock: Er muss schnell ins Bad verschwinden. Das passierte unmittelbar nach dem Oralverkehr – aber daran lag es nicht, wie der Tänzer zugibt. „Ich hab davor einen richtig geilen Toast gemacht und habe eine ganze Tüte Chips gefressen“, sagt Lukas danach. „Ich musste so kotzen und das ist mir noch nie passiert“, gesteht er weiter.

Aaron selbst nimmt die Situation locker – vor allem auch deshalb, weil ihm bereits etwas Ähnliches widerfahren ist. Denn zwischen ihm und Nicolas Puschmann gab es damals bereits bei „Prince Charming" eine solche Situation nach einem Kuss. Die Folgen von „Charming Boys" sind bei RTL+ verfügbar.