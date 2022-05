Charlie & Louise: Das wurde aus den Darstellern

„Charlie & Louise – Das doppelte Lottchen“ war ein echter Kinderklassiker! Der Film entstand im Jahr 1994 und basiert auf den Roman „Das doppelte Lottchen“ von Erich Kästner. Doch was ist eigentlich aus den Hauptdarstellern des Films geworden? KUKKSI hat das mal gecheckt.

Bei einer Sprachreise in Schottland treffen die beiden Mädchen Charlotte Palfy und Louise Kröger aufeinander. Dort stellen sie fest, dass sie Zwillinge sind und nach der Geburt getrennt wurden. Dort haben die beiden Girls eine Idee: Sie tauschen einfach die Rollen. Louise fährt nach der Reise als Charlie zu ihrem Vater, der in Berlin-Kreuzberg als Komponist arbeitet, während Charlie als Louise zu ihrer Mutter nach Hamburg reist. Die beiden haben eine Idee: Ihre Eltern wieder zusammenzuführen – das gestaltet sich jedoch alles andere als einfach.

Das machen die Stars aus dem Film heute

Floriane Eichhorn alias Louise Kröger

In den 1990er Jahren spielte die Schauspielerin neben „Charlie & Louise – Das doppelte Lottchen“ in verschiedenen Produktionen mit. Die Zwillingsschwester von Fritzi Eichhorn war unter anderem in „Die Gespenster vom Flatterfels“ und „Alle meine Töchter“ zu sehen. Im Jahr 2005 trat sie auf der Bühne des Berliner Kriminal Theaters auf und wirkte in Musicals wie „Der kleine Muck“ in Berlin (2004) und „Frohe Weihnachten, Kleiner Eisbär“ (2006) mit. Zuletzt stand sie im Jahr 2019 für „SOKO Köln“ vor der Kamera.

Fritzi Eichhorn alias Charlotte Palfy

Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Floriane Eichhorn stand sie für „Die Gespenster von Flatterfels“ und „Alle meine Töchter“ vor der Kamera. Die Schauspielerin stand ebenfalls für Musicals auf der Bühne – so beispielsweise „Der kleine Muck“ in der Arena Berlin (2004), „Frohe Weihnachten, Kleiner Eisbär“ (2006), „Ronja Räubertochter“ (2006) und „Pippi Langstrumpf“ (2007). Fritzi Eichhorn wirkte auch in Serien wie „Unser Charly“, „SOKO Leipzig“ und „In aller Freundschaft“ mit. Heute lebt sie mit ihrer Zwillingsschwester und ihrem Sohn in Köln.

Corinna Harfouch alias Sabine Kröger

Corinna Harfouch zählt zu einer der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Neben „Charlie & Louise – Das doppelte Lottchen“ war sie in unzähligen Produktionen zu sehen. Sie wirkte nicht nur im Theater mit, sondern auch in Kinofilmen wie „Der Untergang“, „Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders“ oder „Der Unsichtbare“ sowie TV-Produktionen wie „Tatort“, „Polizeiruf 110“, „Blond: Eva Blond!“ oder „Deutschland 89“. Zudem arbeitet Corinna Harfouch auch als Synchronsprecherin und lieh unter anderem in „Die Klavierspielerin“ oder „Die Wüstenblume“ ihre Stimme. Zudem wirkte sie auch in Hörspielen mit. Noch heute arbeitet sie als Schauspielerin und hatte zuletzt eine Rolle in „Das Mädchen mit den goldenen Händen“ im Jahr 2022.

Heiner Lauterbach alias Wolf Palfy

Heiner Lauterbach ist aus der Fernseh- und Filmbranche nicht mehr wegzudenken. Sein Durchbruch gelang ihm mit der Filmkomödie „Männer der Durchbruch" im Jahr 1985. Unter anderem war er in den Kinofilmen „Das Experiment", „Zweiohrküken", „Schlussmacher" sowie „Willkommen bei den Hartmanns" zu sehen. Und auch in zahlreichen Fernsehfilmen wie „Dresden", „Tannbach – Schicksal eines Dorfes" oder „Hindenburg" stand Heiner Lauterbach vor der Kamera. Noch heute arbeitet er als Schauspieler – seiner seiner letzten Rollen war „Mord in der Familie – Der Zauberwürfel" im Jahr 2021.