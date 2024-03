Chance Perdomo: Schauspieler stirbt mit nur 27 Jahren!

Chance Perdomo ist tot. Der Schauspieler verstarb an den Folgen eines Motorradunfalls im Alter von nur 27 Jahren. Seine Familie hat sich in einem emotionalen Statement zu Wort gemeldet und die traurige Todesnachricht bestätigt.

Bekannt ist der britische Schauspieler aus der Superhelden-Serie „Generation V“, welche im vergangenen Jahr bei Amazon Prime Video ihre Premiere feierte. Es handelt sich um ein Spin-off, das aus „The Boys“ hervorgegangen ist. Chance Perdomo spielte mit Andre Anderson eine zentrale Figur in der Serie.

Emotionales Statement seiner Familie

Chance Perdomo war in einen Motorradunfall verwickelt und ist verstorben. In einem bewegenden Statement verkündete seine Familie die Todesnachricht. „Schweren Herzens teilen wir die Nachricht von Chance Perdomos vorzeitigem Ableben infolge eines Motorradunfalls mit. Die Behörden haben mitgeteilt, dass keine weiteren Personen beteiligt waren“, erklärte sein Pressesprecher laut dem Magazin People.

„Seine Leidenschaft für die Künste und sein unstillbarer Appetit auf das Leben waren für alle, die ihn kannten, spürbar – und seine Wärme wird sich in denen fortsetzen, die er am meisten liebte. Wir bitten Sie, den Wunsch der Familie nach Privatsphäre zu respektieren, während sie den Verlust ihres geliebten Sohnes und Bruders betrauert“, heißt es in dem Statement weiter.

Fans und Stars nehmen Abschied

Noch vor wenigen Tagen postete Chance Perdomo bei Instagram ein Bild aus dem Fitnessstudio. Darunter nehmen zahlreiche Fans und Stars Abschied von dem Schauspieler. „Ruhe in Frieden. Du warst verdammt talentiert und wir hatten das Glück, dein Talent zu erleben“, schreibt der Künstler Michael James Schneider in den Kommentaren. „Liebe dich. Ruhe in Frieden“, meint Patrick Schwarzenegger. „Es ist so traurig, von seinem Tod zu hören. Er war ein so großartiger Schauspieler!“, so ein bestürzter Fan.

Chance Perdomo wurde im 1996 in Los Angeles geboren. Bereits vor seiner Rolle in „Generation V“ wirkte er in einigen Produktionen mit. Für seine Hauptrolle im BBC-Fernsehfilm „Killed by My Debt“ wurde er für einen BAFTA als bester Schauspieler nominiert. Im Jahr 2016 kam sein erster Kurzfilm raus.