Cathy Hummels: Brutaler Überfall auf die Moderatorin!

Die Promis sind wieder los! Bei RTLZWEI geht „Kampf der Realitystars“ in eine Runde. Präsentiert werden die neuen Folgen auch diesmal von Cathy Hummels. Die Moderatorin wurde jedoch während den Dreharbeiten in Thailand brutal überfallen.

Die Dreharbeiten zur neuen Staffel von „Kampf der Realitystars“ fanden schon vor einigen Monaten statt. Erst ab der kommenden Woche wird dann auch die neue Staffel bei RTLZWEI gezeigt. Die Dreharbeiten liefen jedoch alles andere als nach Plan – zumindest für Cathy Hummels. Denn die Moderatorin wurde in Thailand brutal überfallen. In einem Interview spricht sie nun über das schreckliche Ereignis.

Cathy Hummels wurde in Thailand überfallen

Der Schock sitzt bei Cathy Hummels noch immer tief. „Wenn sich jemand von hinten nähert oder wenn ich nicht höre und sehe, wer hinter mir ist, erschrecke ich mich und bin sofort im Alarmmodus. Das wird auch noch lange so sein, weil ich von hinten überfallen wurde. Der ist von hinten auf mich drauf gesprungen. Dieses Gefühl werde ich nie vergessen“, sagt die Moderatorin in der Bild-Zeitung.

Der Überfall hat bei Cathy Hummels einige Spuren hinterlassen – sie hat aber gelernt, damit umzugehen und nach vorne zu blicken. „Ich kenne mich inzwischen gut und weiß, wie ich mit solchen Erlebnissen umgehen muss. Der Überfall hat eine Narbe hinterlassen. Aber Narben sind nichts Schlechtes. Sie erinnern mich daran, was ich überstanden habe“, so Cathy Hummels. Die Dreharbeiten an sich fand sie jedoch sehr schön. „Ich lasse mir die schönen Erlebnisse vom Dreh von dem Überfall nicht kaputt machen“, so die Moderatorin. In der neuen Staffel sind unter anderem „Love-Island“-Powerfrau Elena Miras, TV-Detektivin Sharon Trovato, Rap-Star Rich Nana sowie Ex-„Temptation Island“-Kandidat Yasin Mohamed dabei. RTLZWEI zeigt „Kampf der Realitystars“ ab dem 13. April 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Kampf der Realitystars 2022: Diese Stars sind dabei