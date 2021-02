Carmen & Robert Geiss: Bitterer Familienstreit!

In der neuen Folge von “Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!” sind Carmen und Robert Geiss in Südtirol unterwegs. Für Shania und Davina gibt es einige Überraschungen. Doch dann kommt es zu einem heftigen Familienstreit.

In Südtirol verbinden die Geissens Arbeit mit Vergnügen. Während Carmen und Robert mit Innenarchitekt Kurt die Einrichtung des neuen Penthouses besprechen, gibt es für Shania und Davina Action-Überraschungen. Vor allem Davina ist bei den Outdoor-Activities ungewöhnlich nervös. Ob es wohl an ihrer Höhenangst oder vielleicht doch eher an dem charmanten jungen Herren an ihrer Seite liegt? Carmen und Robert versuchen mit Shania als Spitzel genau das herauszufinden. Und das endet im großen Familienstreit.

Die Geissens sind mit der Indigo Star unterwegs. Der Familienurlaub wird mit einem Angebot von Robert eingeläutet: Es darf geshoppt werden! Team Robert und Shania gegen Team Carmen und Davina. Doch das wird schnell zur Wutprobe! Die Millionäre sind mit der Indigo Star rund um Sardinien unterwegs. Der Familienurlaub wird mit einem ungewöhnlichen Angebot von Robert eingeläutet: Es darf geshoppt werden, bis die Kreditkarten glühen. Team Robert und Shania gegen Team Carmen und Davina. Wer macht die größten Schnapper?

Heftiger Zoff bei Carmen und Davina

Was nach großem Spaß für die ganze Familie klingt, wird schnell zur Wutprobe zwischen Davina und Carmen. Die jüngere Generation hat nämlich eine ganz andere Vorstellung davon, was günstig ist. Als Davinas heimlicher Kauf von sündhaft teuren Ohrringen auffliegt, platzt Carmen endgültig der Kragen. War es das mit der Urlaubsstimmung? Die neue Doppelfolge von “Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!” zeigt RTLZWEI am Montag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Carmen Geiss: So hat sich ihr Leben durch die Doku-Soap verändert!