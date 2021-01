Carmen Geiss: Überraschung für Robert!

Bei RTLZWEI starten am Montag die neuen Folgen von “Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!”. Das Kult-Paar verschlägt es diesmal nach Dubai. In der ersten Doppelfolge plant Carmen Geiss eine Überraschung für Robert.

Carmen und Robert sind auf der Suche nach einem Domizil in Dubai, Carmen führt Robert beim Schmuckkauf an der Nase herum und außerdem sind sie zu einem Polospiel der Gastgeberfamilie Al Habtoor eingeladen, wäre da nicht Carmen Nr. 2…

“Diamonds are a Girls best friend“ heißt es und auch auf Carmen trifft dieses Motto natürlich zu. So sucht sie mit Robert gemeinsam einige Juweliere im Bazar auf und wird auch schnell fündig. Bereits nach dem ersten Geschäft kann sie zwei schicke Ringe ihr Eigen nennen. Etwas Shopping-Geschick und Verkaufspsychologie später, kann sie ihren Robert auch beim nächsten Juwelier davon überzeugen, zwei Ringe zu kaufen. Die einzige Krux bei der Sache: Die ersten beiden Stücke waren doppelt so teuer, wie die anderen…uups!

Carmen plant eine Überraschung für Robert

Um Robert etwas milde zu stimmen, hat sie sich eine kleine Überraschung für ihn überlegt. Eine entspannte Zeit zu zweit in einer angesagten Bar. Anfangs noch angetan von der Idee, hält Robert die Ruhe jedoch nicht lange aus und verspürt schnell wieder den Drang nach etwas mehr Produktivität. So treffen die beiden kurze Zeit später den Makler ihres Vertrauens in Dubai, schließlich soll langfristig hier ein weiterer Wohnsitz entstehen. Sie bekommen zwei Häuser vorgeführt – das eine hat die optimale Größe und den passenden Preis, jedoch eine schlechte Lage. Das Andere hingegen liegt perfekt, ist jedoch viel zu groß und etwas kostspielig.

Carmen und Robert bekommen zudem eine Einladung auf die Familienfarm der Al Habtoors. Gekrönt wird das Ganze durch den gemeinsamen Besuch eines Polospiels, an dem Rashids Bruder teilnimmt. Einzige Herausforderung: Carmen und Robert haben keine Ahnung vom exotischen Regelwerk des Pferdeballsports. Ständig an ihrer Seite ist auch Carmen Nr. 2. Die beiden Carmens wollen sich auf dem Polofeld nützlich machen und werden prompt des Platzes verwiesen. Am liebsten würde Carmen ihre gleichnamige Dolmetscherin auch von ihrer Seite verweisen, denn so langsam kommt sie ihrem Liebsten Robert etwas zu nah. Und es kann es nur eine Carmen an seiner Seite geben. RTLZWEI zeigt “Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!” ab dem 4. Januar 2021 immer montags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Gewusst? Das sind die vollen Namen von Shania & Davina Geiss