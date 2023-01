Carmen Geiss: Krankenhaus-Schock! Schwerer Unfall in Dubai

Carmen träumt in der neuen Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ von einer Immobilie in Dubai und kann endlich auch Robert überzeugen. Gemeinsam mit den Töchtern fliegen sie nach Dubai und starten die Suche nach Carmens Traumimmobilie. Doch nicht alle Familienmitglieder sind überzeugt.

Carmen träumt immer noch von einer Immobilie in Dubai und kann endlich auch Robert davon überzeugen. Gemeinsam mit den Töchtern Shania und Davina fliegt das Millionärspaar nach Dubai und startet die Suche nach Carmens Traumimmobilie. Doch nicht alle Familienmitglieder sind von dem Immobilienwunsch überzeugt.

Carmen Geiss hatte einen Unfall

Großer Schock kurz vor dem Abflug nach Dubai. Carmen hatte einen Unfall und muss ins Krankenhaus. Der Dubai-Trip droht zu platzen. Während Carmen im Krankenhaus bangt, startet Robert ein Ablenkungsprogramm für seine Töchter. Auf ihrem Ausflug werden ihre Geschmacksknospen auf die Probe gestellt und Shania versucht verzweifelt einer kniffligen Situation zu entkommen. Nach dem Ablenkungsprogramm schmiedet Robert gemeinsam mit seinem Immobilienmakler einen Plan, um seinen Töchtern, insbesondere Shania, Dubai schmackhaft zu machen. Schafft er es, seine Töchter doch noch für Dubai zu begeistern und Carmens Wunsch zu erfüllen?

Die Familie Geiss macht in Fudschaira Ausflüge, damit Shania und Davina etwas Allgemeinwissen sammeln und Neues für das Leben lernen. Dies trifft bei den Töchtern aber nicht unbedingt auf Begeisterung. Die Familie Geiss macht in Fudschaira verschiedene Ausflüge, damit Shania und Davina etwas mehr Allgemeinwissen sammeln und etwas Neues für das Leben lernen. Dies trifft bei den Töchtern aber nicht unbedingt auf Begeisterung. Kann der Langeweile-Alarm gestoppt werden oder wird es zur Eskalation kommen?

Es kommt zu einem Zwischenfall auf der Autobahn

Auf dem Weg zum ersten Ausflug kommt es auf der Autobahn zu einem gefährlichen Zwischenfall. Wird Robert zum Geisterfahrer? Am Ziel angekommen, will Davina schnell wieder nach Hause. Beim zweiten Ausflugsziel amüsiert Robert sich prächtig, während seine Frauen hoffen, dass dieser Ausflug schnell vorbei ist. Doch Robert hat eine Mission und er will nicht gehen, bevor diese erfüllt ist. Wird er seine Mission erfolgreich beenden oder ist er zum Scheitern verurteilt? Vielleicht macht er endlich seinen großen Fang?