Carmen Geiss: Böse Überraschung!

Die Baustelle des neuen Geissens-Domizils in Monaco nimmt in der neuen Folge von “Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!” immer mehr Form an. Jedoch stellt der Einbau eines großen Stahlträgers Robert und sein Bauteam vor große Herausforderungen. Und auch auf Carmen wartet eine böse Überraschung.

Die Baustelle des neuen Geissens-Domizils in Monaco nimmt immer mehr Form an: Ein großer Stahlträger zur Vergrößerung der Galerie in der neuen Wohnung muss eingebaut werden. Dies bringt einige Probleme mit sich – erstens muss der irgendwie den Weg ins neue Apartment finden. Das ist bei der Größe und dem Gewicht leichter gesagt als getan. Einmal in der neuen Wohnung angekommen, müssen die 250 kg Stahl auch noch an der vorgesehenen Stelle verankert werden. Der dafür gedachte Platz ist dafür leider zu klein, aber was nicht passt wird hier passend gemacht. Um die Baustellen-Fortschritte schnell voranzutreiben, reicht ein Fachmann dem Anderen die Klinke in die Hand. Erst wird das Lichtdesign des neuen zu Hause bestimmt, anschließend holt man sich Inspirationen für die Badezimmergestaltung und am Ende widmet sich die gesamte Familie der Wandgestaltung.

Spontan entscheidet Robert sich anschließend dafür mit seinem Auto-Fachmann und Innenarchitekten nach Saint-Tropez zu fahren, um auch dort eventuell noch das eine oder andere an der Hausgestaltung zu ändern. Um Zeit zu sparen, gönnt man sich diese Strecke standesgemäß mit dem Helikopter. Und wenn man schon mal vor Ort ist, kann man sich direkt einmal der Gartenpflege widmen. So lassen Carmen und Robert Profis kommen, welche sich um den Schnitt ihrer Palmen kümmern – während die beiden aus sicherer Distanz zuschauen können.

Böse Überraschung für Carmen Geiss

Am Ende gibt es noch eine Überraschung für Carmen – Robert hat ihren Bentley neu folieren lassen. Sie hatte dabei nur einen Wunsch – alles, nur nicht schwarz. Robert ignoriert die Ansage seiner Frau gekonnt und stellt ihr einen schwarzen Wagen vor die Tür. Doch Carmen lässt sich vom Anblick schnell überzeugen und so machen sie zum Abschluss des Tages gemeinsam eine Spritztour. RTLZWEI zeigt “Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!” immer montags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Carmen Geiss: Sie verlor Freunde an Corona!