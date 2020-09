Carina Spack: So bereitet sie sich auf das Promiboxen vor!

Beim Promiboxen in SAT.1 fliegen am Freitagabend die Fäuste. Carina Spack kämpft gegen Jade Übach – doch schon vor dem Fight wird es schmutzig! Die ehemalige “Bachelor”-Kandidatin hat jetzt verraten, was sie von ihrer Gegnerin hält und wie sie sich auf den Fight vorbereitet.

Carina Spack steigt beim Promiboxen gegen Jade Übach in den Ring. “Ich habe die Anfrage bekommen, ob ich teilnehmen will. Und dann habe ich ja gesagt”, sagt Carina Spack im exklusiven Interview mit KUKKSI. Und wie bereitet sich die Blondine auf den Kampf vor? “Ich fahre jeden Tag zum Training und bereite mich sehr intensiv darauf vor”, sagt sie uns.

Das sagt Carina Spack zu Jade Übach

Carina Spack fährt schon vor dem Fight ihre Krallen aus und lässt kein gutes Haar an Jade Übach. “Ich kenne sie ja, aber sie spielt in meinem Leben keine Rolle mehr”, verriet sie. Eine Versöhnung schließt Carina Spack komplett aus: “Für mich gibt es nichts zu Versöhnen. Das ist eine Person, mit welcher ich meine Freizeit nicht verbringen würde und brauche das deshalb nicht.”

Die Ex-Bachelor-Kandidatin hat sich noch nie geprügelt

Bisher hatte die ehemalige “Bachelor”-Kandidatin keine Erfahrung mit dem Boxsport gemacht. “Bisher habe ich keine Erfahrung mit dem Boxen gehabt. Ich habe einmal auf einer Kirmes geboxt, aber das war eher Mädchen an den Haaren ziehen”, verriet sie. Wie fühlt sie sich vor dem Kampf? “Jetzt bin ich noch relativ gelassen. Aber ich glaube, wenn man wirklich im Ring steht, kommt die Nervosität schon”, so Carina Spack. Privat hat sie sich übrigens noch nie geprügelt – nicht mal auf dem Schulhof: “Ich habe mich noch nie geprügelt. Ich habe noch nie eine bekommen und noch nie eine verteilt.” Wer von den beiden Girls wohl als Siegerin aus dem Kampf geht? SAT.1 zeigt das Promiboxen am 18. und 25.09. um 20:15 Uhr.