Cardi B: Sie wird Schauspielerin!

Es ist ein Traum vieler Schauspieler einmal in einem Hollywood-Streifen mitzuspielen. Für Cardi B ist dieser Traum zwar schon in Erfüllung gegangen, aber eine Hauptrolle bekam sie noch nie – bis jetzt! Zuvor war sie in bekannten Filmen, wie “Hustler” kurz zu sehen, doch jetzt wird es erst für Cardi.

Die Rapperin Cardi B geht unter die Schauspieler! Seit Jahren ist die 28-Jährige eine gestandene Ikone in der Pop- und Rapszene, erst kürzlich landete sie mit ihrem Song “WAP” mal wieder einen Megahit. Cardi reicht das aber anscheinend nicht aus, denn sie geht nun nach Hollywood! Es wäre nicht ihr erster Auftritt in einem Film, doch nun ergattert sie ihre erste Hauptrolle.

Cardi B bald in Komödie zu sehen

Bereits 2019 stand sie neben Jennifer Lopez in “Hustlers” – doch hier nur als Nebenrolle. Nun geht es für Cardi richtig ran! Die 28-Jährige spielt n der Komödie “Assisted Living (deutsch: Betreutes Wohnen)” die Kriminelle Amber, die sich im Altersheim ihrer Oma versteckt, um sich von der Polizei zu verstecken. Natürlich muss sie sich dafür optisch anpassen und verkleidet sich als Dame gehobeneren Alters. Es wird also eine Komödie ganz im Stile Hollywoods.

Hollywood ist ihr bekannt

Einen Starttermin für den Film gibt es noch nicht. Doch wer nicht warten kann Cardi B auf großer Leinwand zu sehen, kann sich Ende Mai in die Kinos begeben. Sofern diese bis dahin wieder geöffnet sind. Fast & Furios bekommt nämlich seinen neunten Teil "Fast & Furious 9" und dort spielt die Rapperin mit!