Cardi B: 10 Fakten über die Sängerin

Die Sängerin Cardi B ist mit ihrer Rapmusik schon längst ganz oben angekommen. Regelmäßig landen ihre Songs auf den höchsten Plätzen der Charts. Doch nicht beruflich läuft es für sie sehr gut. Auch privat tut sich einiges bei der 29-Jährigen. Es gibt also jede Menge spannende Fakten über die US-Amerikanerin.

Vielleicht bist du auch jemand, der täglich sehr viel Musik hört und vielleicht gehört ja auch Cardi B zu deinen Lieblingsrapperinnen. Aber was weißt du eigentlich über sie? Falls dir jetzt gar nicht so viel einfallen sollte, dann ist das gar nicht schlimm. Weiter unten findest du nämlich zehn spannende Fakten über Cardi B.

Steckbrief zu Cardi B

Name: Belcalis Marlenis Almanzar

Geburtstag: 11. Oktober 1992

Sternzeichen: Waage

Geburtsort: New York

Größe: 169 cm

Gewicht: 62 kg

10 spannende Fakten zu Cardi B

Geboren wurde sie im Stadtviertel Bronx in New York – eines der schlimmsten Problemviertel in der Metropole. Aufgewachsen ist dort im Stadtteil Highbridge.

Ihr Vater Carlos Alman hat dominikanische und ihre Mutter Clara Almánzar trinidadische Wurzeln. Geschwister hat sie keine.

Cardi B arbeitete als Teenie in einem Supermarkt und später sogar als Stripperin. Damit wollte sie sich vor der Armut schützen.

Schon früh veröffentlichte sie auf Instagram und Vine Videos, die teilweise echt viral gingen. So baute sie sich ihre erste Reichweite auf.

Ihr Künstlername „Cardi B“ entstand durch die Rummarke Bacardi. Sie wurde von ihren Freunden nämlich immer Bacardi genannt.

Ihre richtige Karriere begann 2015. Dort sah man sie in dem Reality-Format „Love & Hip Hop: New York.

Im Jahr 2016 startete sie mit ihrer Musikkarriere. Gleich mit ihrem Debüt feierte sie große Erfolge und wurde sehr schnell unglaublich bekannt.

Seit 2017 ist sie mit dem Rapper Offset verheiratet. Zwischenzeitlich waren die beiden aber auch mal getrennt.

Cardi B und Offset haben übrigens auch zwei Kinder: Kulture Kiari Cephus und Wave Set Cephus.

Die Sängerin gewann übrigens für ihr Debütalbum „Invasion of Privacy“ einen Grammy.