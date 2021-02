Der Rapper Capital Bra hat mit seiner Musik bisher unzählige Rekorde aufgestellt. Sogar ABBA hat er mit seiner Anzahl an Chart-Hits überholt. Doch dass in dem Musiker auch ein Geschäftsmann steckt, hat man schon bei seiner Tiefkühlpizza gemerkt. Nun hat er ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Wie kommt es bisher an?

Dass der Musiker Capital Bra, bürgerlich Wladislaw Balowazki, nicht nur singen kann, hat er schon längst bewiesen. Seine Tiefkühlpizza wurde zum echten Verkaufsschlager. Nun hat er mal wieder einen neuen Rekord aufgestellt. Diesmal aber nicht in den Charts, sondern in der Getränkeabteilung von Kaufland. Mit seinem neusten Produkt, dem ,,BraTee”, sprengt er die Verkaufszahlen.

Capital Bra wird zum Geschäftsmann

Am Anfang wurde er noch sehr belächelt, als er eine eigene Tiefkühlpizza auf den Markt brachte. Immerhin ist er ja Musiker. Doch dann wurde die Pizza plötzlich zum richtigen Verkaufsschlager. In mancher Filiale war sie dann sogar komplett ausverkauft. Nun hat der Rapper ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Nun hat er einen Anruf von Kaufland höchstpersönlich bekommen und richtet sich via Instagram an seine Fans.

Kaufland ruft Capital Bra an

Der neue Eistee des Musikers schlägt ein, wie eine Bombe. Schon die Pizza damals wurden direkt in der ersten Woche mehrere Hunderttausende Pizzen gekauft. Doch der ,,BraTee" ist noch ein viel größerer Hit. Selbst der Verkäufer Kaufland war sehr überrascht und rief den Musiker prompt an. ,,Unglaublich, die von Kaufland haben angerufen, die haben gesagt, der BraTee ist die beste Neueinführung aller Zeiten, von den Produkten her", verriet der Rapper in einer Instagram-Story. Natürlich war er mit diesem Ergebnis super glücklich und auch sehr stolz. So bedankte er sich bei seinen Fans. ,,Dankeschön an alle Bratans und Bratinas, die mich supporten und unterstützen. Ich liebe euch von ganzem Herzen", setzte er via Social Media fort.