Camila Cabello: 10 Fakten über die Sängerin

Die Sängerin Camila Cabello ist in der Musikbranche super erfolgreich und hatte schon so einige Auftritte auf großen Veranstaltungen. Das Wort „Charts“ ist für sie schon lange kein Fremdwort mehr. Mittlerweile hat sie viele Millionen Fans. Doch wer ist eigentlich die 25-Jährige?

Es gibt nicht viele Sängerinnen und Sänger, die so viel erreicht haben, wie Camila Cabello. Dabei ist sie gerade erst einmal 25 Jahre alt und hat schon jetzt super viel erreicht. Erst vergangenen Samstag hatte sie einen Auftritt bei der UEFA Champions League. Das Event wurde weltweit von vielen Millionen Menschen verfolgt.

Steckbrief zu Camila Cabello

Name: Karla Camila Cabello

Karla Camila Cabello Geburtstag: 03.03.1997

03.03.1997 Sternzeichen: Fische

Fische Geburtsort: Havanna / Kuba

Havanna / Kuba Größe: 157 cm

157 cm Gewicht: 52 kg

10 Fakten zu Camila Cabello

Ihre Mutter Sinuhe Estrabao ist Kubanerin und ihr Vater Alejandro Cabello Mexikaner. Sie hat noch eine jüngere Schwester.

Bürgerlich heißt sie eigentlich Karla Camila Cabello Estrabao. Camila Cabello ist nämlich nur ihr Künstlername als Sängerin.

Im Jahr 2003 kam ihre Familie in die USA. Sie immigrierte gemeinsam mit ihrer Mutter in die Vereinigten Staaten. Sie lebten dort gemeinsam im US-Bundesstaat Florida – genauer gesagt in Miami. Ihr Vater kam dann später ebenfalls nach.

Zwar besuchte Camila Cabello eine High School in Miami, doch schon in der neunten Klasse verließ sie die Schule, um sich auf die Musik zu konzentrieren. Sie holte ihren Abschluss später nach.

Erste Aufmerksamkeit erhielt sie 2013 durch die Castingshow „The X Factor“, bei der sie als Solo-Künstlerin früh ausschied. Mit der Girlgroup „Fifth Harmony“ feierte sie ihren ersten großen Erfolg. So belegte sie den dritten Platz in der Fernsehshow.

2013 erschien die Single „Miss Movin‘ On“ und die EP „Better Togehter“,. Gleich bei ihrem Debüt landeten sie in den Billboard-Charts.

Zwei Jahre später erschien das Debütalbum „Reflection“ und natürlich landete es wieder in den Charts. So ging es die folgenden Jahre immer steiler bergauf.

Seit 2016 ist sie allerdings nur noch als Solo-Künstlerin unterwegs. „Fifth Harmony“ löste sich anschließend 2018 auf.

Camila Cabello war von 2018 bis 2019 mit Matthew Hussey liiert. Von Sommer 2019 bis 2021 war sie mit Shawn Mendes in einer Beziehung.

Sie ist nicht nur Sängerin, sondern auch Songwriterin und Schauspielerin. So sah man sie beispielsweise in „Cinderella“.