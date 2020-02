Calantha Wollny: Enthüllt! Das steckt wirklich hinter dem Streit

Der Wollny-Streit scheint derzeit völlig zu eskalieren! In einem ausführlichen Statement bei Instagram kritisiert Calantha Wollny ihre Familie. Doch es kommt noch viel schlimmer: Die 19-Jährige ist bereits von zu Hause ausgezogen. Und: Sie darf ihre Tochter nicht sehen!

Nach dem Statement bei Instagram legte Calantha Wollny nochmal nach und erläutert in einer Insta-Story, weshalb der Streit so krass eskaliert ist. „Es haben viele gefragt, was los ist. Ich bin schon ausgezogen und die Kleine ist noch zu Hause bei Mama. Ich bin derzeit bei einem Kumpel und wollte die Kleine nicht von Hü nach Hott rumschleppen“, erzählt Calantha Wollny.

Calantha ist schon ausgezogen

Hintergrund: Nachdem Calantha Wollny mit dem Auszug gedroht hat, war Mama Silvia laut ihrer Aussage beim Jugendamt – seitdem darf sie Cataleya nicht mehr sehen. „Der Streit fing so an, dass Mama mitbekommen hat, dass ich ausziehen will. Ich hatte schon vor einigen Monaten schon mal darüber mit ihr gesprochen. Sie hat daraufin gesagt, dass sie das Jugendamt informieren wird. Dann bin ich gegangen, weil das verbal eskaliert ist. Ich habe mehrmals gesagt, dass ich keinen Streß will“, sagt Calantha Wollny weiter.

Sie darf Cataleya nicht mehr sehen

Calantha wirft ihrer Mutter außerdem vor, dass sie sich nicht unterstützt habe. „Anstatt sie mir beim Job oder Wohnung suchen hilft, hat sie mir Vorwürfe gemacht und viele Sachen an den Kopf geworfen“, so die 19-Jährige. Sie darf derzeit ihre Tochter außerdem nicht sehen: „Vor einer Woche hat sie dann das Jugendamt informiert und dort gesagt, dass ich mich um die Kleine nicht kümmern würde. Ich darf die Kleine momentan nicht zu mir holen. Die Wahrheit durfte ich jahrelang nicht sagen. Aber mich interessiert das nicht mehr“, stellt sie klar.

Die 19-Jährige will um ihre Tochter kämpfen

Calantha Wollny will um Cataleya kämpfen und gibt nicht auf. „Und ich werde auch dafür kämpfen, dass mein Kind wieder bei mir ist. Ich lasse mir die Kleine nicht weg nehmen, nur weil man sie für die eigenen Zwecke braucht“, heißt es in einer weiteren Insta-Story. Das letzte Wort ist da wohl noch nicht gesprochen…